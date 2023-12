Mặc áo đấu khoe đường cong, gái xinh Đồng Nai khiến netizen ngẩn ngơ

Phan Thị Bảo Trân là một trong những 10X nhận được nhiều chú ý của khán giả bởi gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng quyến rũ, cuốn hút. Gái xinh Đồng Nai này thậm chí còn từng lên báo quốc tế và được ví von là "thiên thần áo dài". Không chỉ trang phục đời thường, ngay cả những khoảnh khắc tập luyện thể thao Bảo Trân cũng biết cách lựa quần áo nhằm tôn được hình thể nóng bỏng. Mới đây, Bảo Trân đã đăng tải khoảnh khắc chơi bóng đá của mình. Diện áo croptop cùng quần short ngắn, nàng hot girl thoải mái thử sức với môn "thể thao vua", thậm chí lúc vấp ngã cô nàng cũng cười tươi tắn, xinh đẹp và tràn đầy năng lượng. Nhiều khán giả nhanh chóng nhận ra, chiếc áo đó từng được "thiên thần áo dài" mặc xuống phố và được phối với chân váy ngắn. Cách mix đồ tinh tế mà vẫn tiết kiệm của cô nhanh chóng mang về nhiều lời khen có cánh cho chủ nhân. Sở hữu vóc dáng quyến rũ nên khi mặc đồ tập, Bảo Trân cũng nhiều lần khiến khán giả say đắm với vóc dáng của mình. Còn nhớ trong lần đi đạp xe, người đẹp 10X khéo khoe "đường cong kỳ vĩ" với set đồ ôm sát, tông màu trắng, xám trung tính, đơn giản, hay những lúc đi bơi lội, cô khéo léo chọn trang phục phù hợp, chất liệu dày dặn có độ co giãn tốt để giúp người mặc thoải mái trong việc di chuyển dưới nước. Trang phục có độ co giãn tốt, phù hợp với việc vận động thể thao giúp Bảo Trân tự tin khoe dáng. Bảo Trân từng chia sẻ cô rất thích bơi lội và đây cũng là cách để người đẹp duy trì vóc dáng. Hình thể "đồng hồ cát" của Bảo Trân khiến nhiều bạn gái ao ước.

Phan Thị Bảo Trân là một trong những 10X nhận được nhiều chú ý của khán giả bởi gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng quyến rũ, cuốn hút. Gái xinh Đồng Nai này thậm chí còn từng lên báo quốc tế và được ví von là "thiên thần áo dài". Không chỉ trang phục đời thường, ngay cả những khoảnh khắc tập luyện thể thao Bảo Trân cũng biết cách lựa quần áo nhằm tôn được hình thể nóng bỏng. Mới đây, Bảo Trân đã đăng tải khoảnh khắc chơi bóng đá của mình. Diện áo croptop cùng quần short ngắn, nàng hot girl thoải mái thử sức với môn "thể thao vua", thậm chí lúc vấp ngã cô nàng cũng cười tươi tắn, xinh đẹp và tràn đầy năng lượng. Nhiều khán giả nhanh chóng nhận ra, chiếc áo đó từng được "thiên thần áo dài" mặc xuống phố và được phối với chân váy ngắn. Cách mix đồ tinh tế mà vẫn tiết kiệm của cô nhanh chóng mang về nhiều lời khen có cánh cho chủ nhân. Sở hữu vóc dáng quyến rũ nên khi mặc đồ tập, Bảo Trân cũng nhiều lần khiến khán giả say đắm với vóc dáng của mình. Còn nhớ trong lần đi đạp xe, người đẹp 10X khéo khoe "đường cong kỳ vĩ" với set đồ ôm sát, tông màu trắng, xám trung tính, đơn giản, hay những lúc đi bơi lội, cô khéo léo chọn trang phục phù hợp, chất liệu dày dặn có độ co giãn tốt để giúp người mặc thoải mái trong việc di chuyển dưới nước. Trang phục có độ co giãn tốt, phù hợp với việc vận động thể thao giúp Bảo Trân tự tin khoe dáng. Bảo Trân từng chia sẻ cô rất thích bơi lội và đây cũng là cách để người đẹp duy trì vóc dáng. Hình thể "đồng hồ cát" của Bảo Trân khiến nhiều bạn gái ao ước.