CTX và MBG bị phạt 150 triệu đồng

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và thương mại Việt Nam (CTX) và Tập đoàn MBG (MBG).

Theo đó, Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và thương mại Việt Nam bị phạt 85 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty không công bố báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Đối với Tập đoàn MBG, đơn vị này bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Tập đoàn MBG công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu gồm thông báo ngày 10/3/2020 về doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu 2019; giải trình Báo cáo tài chính quý 2/2021.

Về tình hình kinh doanh, Công ty cổ phần Tập đoàn MBG công bố BCTC quý 3/2021 với 229 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 15,5 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, MBG đạt 553 tỷ đồng doanh thu, 35,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 28,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

So với cùng kỳ, MBG tăng trưởng mạnh về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, gấp khoảng 3 lần so với cùng kỳ, nhờ thế lợi nhuận cũng tương ứng. Chi phí quản lý doanh nghiệp không thay đổi so với cùng kỳ. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy dòng tiền lành mạnh lưu chuyển tiền thuần trong kỳ là 35,8 tỷ đồng.