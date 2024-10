Mảng logistics ghi nhận lỗ gộp, lãi ròng 9 tháng Gemadept giảm 42%

Không tính đến lợi nhuận tài chính từ việc thoái vốn, lãi ròng cốt lõi 9T 2024 của GMD đạt 891 tỷ đồng, tăng 40% so cùng kỳ.

Trong quý 3/2024, doanh thu thuần của GMD đạt 1,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so quý trước và 27% so cùng kỳ. Lãi ròng đạt 335 tỷ đồng, tăng 1% so quý trước và 32% so cùng kỳ.



Lợi nhuận sau thuế cốt lõi 9T 2024 của GMD chủ yếu là nhờ hoạt động của các cảng khả quan hơn dự kiến (hiện chủ yếu phản ánh hoạt động của cảng Nam Đình Vũ sau khi thoái vốn cảng Nam Hải Đình Vũ và Nam Hải).

Cụ thể, đối với mảng Cảng, doanh thu hợp nhất trong quý 3 của GMD tăng 11% so quý trước và 40% so cùng kỳ khi đạt 1,1 nghìn tỷ đồng, giúp doanh thu mảng cảng 9T 2024 tăng 38% so cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp của mảng cảng tiếp tục tăng từ 44,4% trong quý 2/2024 và 43,8% trong quý 1/2024 lên 46%.

Với Gemalink, Chứng khoán Vietcap (VCSC) ước tính lợi nhuận ròng quý 3/2024 đạt 234 tỷ đồng, tăng 41% so quý trước, đưa lợi nhuận ròng 9T 2024 lên 473 tỷ đồng.

Quý 3/2024 là quý thứ 4 liên tiếp ghi nhận lãi trong lợi nhuận ròng của Gemalink, sau 4 quý thua lỗ, kéo dài từ quý 4/2022 - quý 3/2023, và cũng là quý khả quan nhất kể từ quý 1/2022.

VCSC cho rằng hiệu suất mạnh của cảng biển nước sâu này là do (1) thông lượng phục hồi mạnh so quý trước và cùng kỳ và (2) Gemalink có thể áp dụng mức phí bốc dỡ cao hơn mức sàn mới do Thông tư 39 quy định nhờ lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ của Gemalink tại khu vực Cái Mép Thị Vải. Tuy nhiên, VCSC lưu ý rằng khả năng tăng lợi nhuận của Gemalink có thể bị hạn chế khi các cảng đang gần đạt công suất tối đa, với hiệu suất hoạt động là 110% trong năm 2024.

Đối với mảng Logistics, KQKD của mảng này yếu, với doanh thu quý 3/2024 là 169 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so quý trước nhưng giảm 23% so cùng kỳ. Lợi nhuận gộp ghi nhận lỗ 1 tỷ đồng (biên lợi nhuận gộp là -0,8%) do giá vốn hàng bán tăng mạnh, ở mức 79% so quý trước.