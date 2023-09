Gemadept bị xử lý về thuế hơn 3,5 tỷ, sắp chi 611 tỷ trả cổ tức 2022

Theo đó, thời kỳ thanh tra thuế tại GMD là từ năm 2017-2021. GMD bị truy thu thuế TNDN số tiền 1,55 tỷ đồng, tiền chậm nộp thuế TNDN 674 triệu đồng và phạt vi phạm hành chính hơn 1,3 tỷ đồng.



Như vậy, tổng số tiền GMD bị xử lý về thuế đợt này là 3,55 tỷ đồng.

Trong một động thái khác, GMD vừa chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 tỷ lệ 20% bằng tiền mặt là 22/9. Công ty sẽ thanh toán cổ tức cho cổ đông vào ngày 29/9. Với hơn 305 triệu cổ phiếu đang lưu hành, GMD sẽ chi khoảng 611 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, GMD ghi nhận doanh thu đạt 912 tỷ, giảm 7% so cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm nhanh hơn khiến biên gộp GMD cải thiện lên 47% so với mức 44% cùng kỳ. Do đó, GMD đạt đỉnh lịch sử với 1.646 tỷ lãi ròng do ghi nhận khoản thu tài chính đột biến từ thương vụ bán lại Nam Hải Đình Vũ.

Trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường, xuất nhập khẩu giảm mạnh, sản lượng thông qua hệ thống cảng của GMD cũng bị ảnh hưởng tiêu cực, giảm gần 18% so cùng kỳ. Với những dấu hiệu phục hồi gần đây của hoạt động xuất nhập khẩu, Chứng khoán KB Việt Nam kỳ vọng về cuối năm kết quả kinh doanh của GMD sẽ có sự cải thiện nhẹ so với đầu năm.

Tháng 8 vừa qua, Cục hàng hải đã ban hành Dự thảo thay thế Thông tư 54/2018/ TT-BGTVT, trong đó có đề cập đến việc thực hiện tăng giá sàn dịch vụ cảng. GMD kỳ vọng sẽ hưởng lợi trực tiếp nếu dự thảo được thông qua, đặc biệt khi sở hữu nhiều cảng được áp dụng mức tăng giá cao như cảng nước sâu và cảng xanh.