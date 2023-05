Gemadept lên kế hoạch giảm lợi nhuận, hủy phát hành 100 triệu cổ phiếu

Tháng 6 tới, CTCP Gemadept (HoSE: GMD) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đề bàn về kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu hợp nhất 3.920 tỷ đồng, đi ngang so năm 2022. Lợi nhuận trước thuế giảm 13% về còn 1.136 tỷ đồng.

GMD cũng lưu ý, lợi nhuận bất thường từ việc chuyển nhượng phần vốn cảng Nam Hải Đình Vũ sẽ được ghi nhận theo giá trị chuyển nhượng tại ngày hoàn thành bàn giao cho bên nhận chuyển nhượng.

Trong khi đó, quý 1 GMD ghi nhận doanh thu đạt 902 tỷ đồng, tăng 3% so cùng kỳ. Lãi ròng 202 tỷ đồng, giảm 26% so cùng kỳ do mảng cảng và thu nhập ròng từ các công ty liên kết thấp hơn dự kiến.

Hoạt động thương mại suy yếu trong quý 1/2023 ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cảng của GMD và thu nhập ròng từ các công ty liên kết (đóng góp chủ yếu từ cảng nước sâu Gemalink).