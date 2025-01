Giá vàng hôm nay 05/01: Vàng nhẫn đi ngang?

Bảng giá vàng hôm nay 05/01 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin giá vàng, thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá vàng hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5, các thông tin về giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng Bảo Tín Minh Châu, giá vàng 24k, giá vàng 18k… sẽ được BTV cập nhật liên tục.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 04/01, giá vàng miếng tại Công ty Vàng Bạc đá quý Sài Gòn được niêm yết ở mức 84 - 85,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với chốt phiên hôm qua.

Tại Tập đoàn Doji, vàng miếng được niêm yết ở 83,5 - 85 triệu đồng/lượng, không đổi so với hôm qua.

Trong khi đó, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn tròn 9999 ở mức 84 - 85 triệu đồng/lượng, không đổi so với hôm qua.

Ảnh minh họa



Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 84 - 85,53 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với chốt phiên hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 84,46 - 85,7 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng/lượng (bán ra) so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng thế giới

Lúc 21h08 ngày 03/1 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 2.639,40 - 2.640,40 giảm 17,8 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới phiên cuối tuần quay đầu lao dốc nhưng vẫn tăng 19,2 USD so với cuối tuần trước. Đây là một sự khởi đầu chậm rãi so với mức tăng trưởng gần 27% trong năm 2024, mức tăng tốt nhất kể từ năm 2010. Trong những ngày đầu năm mới, giá vàng đã biến động nhẹ do chịu tác động từ sức mạnh của đồng USD, hiện ở mức cao nhất trong 25 tháng.

Thị trường vàng quốc tế bước vào năm 2025 với sự ổn định sau một năm đầy biến động và tăng trưởng ấn tượng. Trong tuần đầu tiên của năm mới, giá vàng duy trì trong biên độ hẹp, giao dịch trên ngưỡng 2.600 USD/ounce, phản ánh sự giằng co giữa sức mạnh của đồng USD và nhu cầu trú ẩn an toàn từ nhà đầu tư.

Theo chuyên gia David Morrison từ Trade Nation, động lực tăng giá của vàng đang dần hình thành, bất chấp áp lực từ đồng USD. Theo ông, khả năng vàng duy trì xu hướng tăng giá sẽ phụ thuộc vào sự biến động của USD và các dữ liệu kinh tế quan trọng sắp được công bố.