Mai House Hội An vừa khởi công đã bị đề xuất chấm dứt hoạt động

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản chỉ đạo giải quyết một số nội dung liên quan đến dự án đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp Mai House Hội An tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.



Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động làm việc với các đơn vị liên quan để có ý kiến để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh giải quyết việc thông báo chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp Mai House Hội An của Công ty TNHH Indochina Thế kỷ 21 Resort theo thẩm quyền, đúng quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát hồ sơ, thủ tục và chỉ đạo của UBND tỉnh về việc gia hạn sử dụng đất đối với Công ty TNHH Indochina Thế kỷ 21 Resort và việc thực hiện kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp Mai House Hội An; đối chiếu với các quy định hiện hành của pháp luật để có ý kiến tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Phối cảnh dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp Mai House Hội An. Ảnh: Internet.

Trước đó, tháng 12/2022, tại thông báo kết luận thanh tra về công tác quản lý Nhà nước về du lịch, Thanh tra Chính phủ xác định, tiến độ thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp Mai House Hội An chậm theo cam kết. Thời điểm tháng 7/2018, dự án mới đang triển khai thực hiện cọc thử và cọc đại trà, thi công hầm kết nối với dự án sân golf Indochina Hội An, san lấp mặt bằng, triển khai trồng dừa, chưa có hạng mục được hoàn thành.

Ngoài ra, nhà đầu tư là Công ty CP Indochina Thế kỷ 21 Resort (được thành lập bởi Công ty CP đầu tư Thái Bình và Công ty Indochina Invision Capital Ltd) chưa thực hiện báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước về thống kê tại địa phương theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Tìm hiểu được biết, dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp Mai House Hội An có tổng diện tích 9,5ha, mật độ xây dựng 30%. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Indochina Thế kỷ 21 Resort, được thành lập ngày 16/9/2014, có địa chỉ trụ sở chính tại khối 3, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày, chi tiết: Xây dựng và kinh doanh khu du lịch biển đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao gồm khách sạn, biệt thự, bungalow và các tiện ích kèm theo khác; kinh doanh dịch vụ khách sạn. Người đại diện theo pháp luật là ông Bùi Phước Mỹ.

Ngoài ra, ông Bùi Phước Mỹ còn là đại diện pháp luật của Công ty CP Sân gôn Indochina Hội An (trụ sở chính tại đường ven biển, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Theo giới thiệu, dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp Mai House Hội An được thiết kế xây dựng theo mô hình khu phức hợp nghỉ dưỡng golf and resort, lấy cảm hứng từ biểu tượng đèn lồng đặc trưng của phố cổ. Mai House Hội An dự kiến cung cấp ra thị trường 500 căn hộ cao cấp, tích hợp 1 tháp khách sạn hình lồng đèn và khu du lịch nghỉ dưỡng 5 sao. Riêng sân golf được định giá khoảng 25,5 triệu USD.

Theo tìm hiểu, ngày 17/5/2018, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh cục bộ (lần 1) quy hoạch chi tiết (1/500) của dự án. Ngày 31/10/2018, dự án tiếp tục được điều chỉnh cục bộ (lần 2) quy hoạch chi tiết (1/500), đồng thời cho phép điều chỉnh tăng số tầng và chiều cao các khối tháp so với quy hoạch trước đây (125m).

Ngày 12/11/2022, chủ đầu tư tổ chức lễ khởi công dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp Mai House Hội An. Dự án đánh dấu sự bắt tay hợp tác của "vua giày" Nguyễn Đức Thuấn - Công ty Đầu tư Thái Bình (TBS Group) và ông Nguyễn Bá Dương - Công ty CP Đầu tư Xây dựng SOL E&C. Trong dự án này, SOL E&C đảm nhận vai trò tổng thầu với hạng mục thi công kết cấu phần thô và cơ điện (giai đoạn đầu) cho khối đế (4 tầng), khối khách sạn (37 tầng) và tầng mái. Tiến độ thi công dự kiến là gần 22 tháng.

Tuy vậy, gần 7 tháng sau ngày khởi công, dự án này đã đứng trước thông báo chấm dứt hoạt động từ UBND tỉnh Quảng Nam.