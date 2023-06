Hot girl Ê Đê gây sốt MXH với nhan sắc lai quyến rũ

H Duyên-B'krông sinh năm 1999 là hot girl Ê Đê nổi tiếng trên mạng xã hội vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng bốc lửa. H'Duyen Bkrong tên thường gọi là Duyên, hiện đang là sinh viên múa chuyên nghiệp tại TP.HCM. Sinh ra và lớn lên ở vùng cao, hot girl dân tộc mang nét đẹp riêng với làn da trắng hồng và đôi mắt to tròn đầy cuốn hút mà không phải ai cũng có được. Hot girl 23 tuổi mới đây làm công chúng bất ngờ khi đăng ký một trong những chương trình thực tế mới và hot nhất hiện nay, The New Mentor. H'Duyen Bkrong có vẻ đẹp ngọt ngào, tươi tắn và tràn đầy năng lượng. Cô được ưu ái gọi là mỹ nhân Ê Đê thế hệ mới. Gương mặt xinh đẹp, thần thái sang chảnh và làn da trắng mịn màng giúp gái xinh gen Z toả sáng. Cô luôn bị nhầm là con lai vì gương mặt sắc sảo, nhan sắc cuốn hút. Cô sở hữu chiều cao lý tưởng 1m70 cùng số đo 3 vòng ấn tượng nên nhận được nhiều lời mời làm mẫu ảnh. Nhờ ngoại hình đẹp, cô nàng không ngại thử nghiệm concept chụp ảnh khoe body gợi cảm. Người đẹp Ê Đê gây ấn tượng bởi gu mặc trẻ trung, mà không kém phần nữ tính, gợi cảm. Gương mặt của H Duyên được nhiều người nhận xét là bản sao của "người đàn bà đẹp nhất Philippines" Marian Rivera. Nhan sắc lẫn vóc dáng của mỹ nữ Ê Đê đều nhận được nhiều lời khen ngợi. Ảnh: FBNV

