Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan TPHCM) vừa ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group).



Lý do bị cưỡng chế là do Trung Nam Group đã nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Số tiền bị cưỡng chế là 27,5 tỷ đồng.

Hệ sinh thái Trung Nam Group

Theo thông tin giới thiệu tại website doanh nghiệp, Trung Nam Group được thành lập từ năm 2004, đến nay, doanh nghiệp đã phát triển thành tập đoàn đa ngành hoạt động chính trong 5 lĩnh vực gồm: Năng lượng, hạ tầng - xây dựng, bất động sản, công nghiệp thông tin điện tử.

Trung Nam Group được chèo lái bởi 2 doanh nhân khá kín tiếng là ông Nguyễn Tâm Thịnh (sinh năm 1973) – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Tâm Tiến (sinh năm 1967) – Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Từ năm 2018, Trung Nam Group bắt đầu tham gia vào dự án năng lượng tái tạo và hiện đang sở hữu 4 dự án điện gió, 3 dự án điện mặt trời, 3 dự án thủy điện. Một số dự án có quy mô lớn do Trung Nam Group làm chủ đầu tư có thể kể đến như: Nhà máy điện gió Ea Nam Đắk Lắk có tổng công suất 400 MW, vốn đầu tư 16.500 tỷ đồng; Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam 450MW kết hợp dự án trạm biến áp và đường dây 220/500kV (vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng); Nhà máy điện mặt trời Trung Nam công suất 204MW (vốn đầu tư 6.000 tỷ đồng); Nhà máy điện gió Trung Nam tổng công suất 151,95 MW (vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng); Điện mặt trời Trung Nam - Trà Vinh công suất 140 MW (vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng)...

Lý do Trung Nam Group bị cưỡng chế thuế 27,5 tỷ đồng (ảnh minh họa: Internet).

Trong lĩnh vực bất động sản, Trung Nam Group thông qua công ty con là Trung Nam Land góp mặt với hai dự án lớn là Khu đô thị sinh thái Golden Hills với diện tích 381ha, tổng đầu tư 1,6 tỷ USD tại Đà Nẵng và dự án Khu công viên văn hóa và đô thị Đà Lạt - Golf Valley với diện tích 19,71ha tại Đà Lạt, Lâm Đồng.

Tương tự, Trung Nam Group cũng là doanh nghiệp nổi bật trong lĩnh vực hạ tầng với dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TPHCM thời điểm giữa năm 2016. Tuy nhiên do những khó khăn, vướng mắc trong việc tái cấp vốn và phụ lục hợp đồng BT khiến tiến độ hoàn thành dự án bị lùi lại nhiều lần. Mặt khác, Trung Nam Group còn là chủ đầu tư dự án Cảng biển tổng hợp Cà Ná (Ninh Thuận) gồm 17 bến tàu, tổng mức đầu tư 6.500 tỷ đồng...

Về tình hình kinh doanh, đến thời điểm hiện tại, Trung Nam Group mới chỉ công bố thông tin tài chính năm 2022. Thông tin trên tờ Tài chính doanh nghiệp, theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 cho thấy, Trung Nam Group ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 255 tỷ đồng, giảm 84% so với năm trước đó. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu của công ty giảm từ 5,85% xuống 0,91%.

Tại ngày 31/12/2022, quy mô tổng tài sản của Trung Nam Group đạt hơn 96.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu không biến động nhiều so với đầu năm, đạt mức 27.914 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,44 lần, tương ứng giá trị nợ phải trả ở mức 68.110 tỷ đồng, tăng 5,5% so với hồi đầu năm. Dư nợ trái phiếu tại thời điểm cuối năm 2022 là 24.285 tỷ đồng, chiếm gần 36% tổng nợ phải trả và bằng 0,87 lần vốn chủ sở hữu.

Mua điện giá cao, không đảm bảo năng lực tài chính

Ngày 25/12/2023, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã ra thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình điện theo quy hoạch điện VII và quy hoạch VII điều chỉnh. Đáng chú ý, tại kết luận này, TTCP đã chỉ ra nhiều sai phạm liên quan đến một số dự án thủy điện, điện mặt trời của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group).

Cụ thể, đối với việc mua bán điện tại Nhà máy thủy điện Đồng Nai 2, theo thông báo kết luận thanh tra, ngày 9/5/2014, Công ty Mua bán điện và Công ty CP Thủy điện Trung Nam đã ký hợp đồng mua bán điện với giá tạm tính là 1.740 đồng/kWh, cao hơn 757 đồng/kWh so với mức giá trần khung giá phát điện năm 2013.

Mặc dù sau đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đề xuất thanh toán theo mức giá trần của từng năm, nhưng Bộ Công Thương đã chấp thuận giá tạm thanh toán vượt quy định. TTCP đánh giá, việc làm này không tuân theo Luật Điện lực và Nghị định số 137/2013/NĐ-CP.

Đáng chú ý, sau khi chủ đầu tư phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Nhà máy thủy điện Đồng Nai 2, Công ty Mua bán điện và chủ đầu tư đàm phán lại nhưng giá mua điện vẫn vượt khung quy định là ngoài thẩm quyền phê duyệt hợp đồng của Cục Điều tiết điện lực. Tuy nhiên, Cục Điều tiết điện lực chưa thực hiện kiểm tra hợp đồng mua bán điện, báo cáo Bộ trưởng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền quy định tại khoản 6 Điều 23 Thông tư số 56 ngày 19/12/2014 của Bộ Công Thương.

Theo TTCP, EVN và Công ty CP Thủy điện Trung Nam chưa kịp thời báo cáo Cục Điều tiết điện lực để kiểm tra hợp đồng mua bán điện sau khi đàm phán và ký tắt hợp đồng mua bán điện trên cơ sở quyết toán vốn đầu tư là không đúng quy định.

TTCP đánh giá, việc đàm phán giá điện trên cơ sở số liệu quyết toán vốn đầu tư do chủ đầu tư cung cấp, trong khi số liệu kiểm toán vốn đầu tư dự án do đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện thiếu tin cậy. Do đó, giá mua điện đang tạm thanh toán 1.740 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT) là chưa đảm bảo cơ sở pháp lý. Nguyên nhân: Lý do dẫn đến giá mua bán điện vượt khung quy định cần phải được Bộ Công Thương, EVN kiểm tra, xem xét để giá mua bán điện đảm bảo căn cứ, chính xác, khách quan theo quy định của pháp luật.

TTCP nhấn mạnh, từ những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm nêu trên dẫn đến việc đàm phán, kiểm tra, phê duyệt, xử lý các vướng mắc về giá mua điện, hợp đồng mua bán điện của Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 2 diễn ra từ tháng 12/2008, đến nay chưa được giải quyết dứt điểm theo quy định của pháp luật và hợp đồng mua bán điện. Trách nhiệm thuộc về EVN, Cục Điều tiết điện lực và Bộ Công Thương.

Ngoài ra, tại phụ lục thông báo kết luận thanh tra tại tỉnh Ninh Thuận kèm theo thông báo số 3116 ngày 25/12/2023 của TTCP, TTCP cho biết, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Bắc 204MW và Trung Nam Thuận Nam: Việc thẩm định năng lực tài chính nhà đầu tư dự án điện mặt trời Trung Nam Thuận Bắc và điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam chưa thực hiện đúng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư 2014; không đảm bảo năng lực tài chính theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai 2013, điểm c khoản 1 và điểm a, điểm b khoản 2 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014…