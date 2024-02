Chồng Tây công tác dài ngày, “bà bầu” Lan Phương thế nào?

Lan Phương đang mang thai lần 2. Cô cho biết, vì chồng chuyển công tác vào Đà Nẵng từ đầu năm 2024, cô bắt đầu hành trình mang thai và chăm con gái Lina 1 mình. Chồng Lan Phương luôn cố gắng bay về Hà Nội nhiều nhất có thể và có lúc đưa bé Lina vào Đà Nẵng để Lan Phương được nghỉ ngơi vài ngày. “Nhưng dù sao điều rõ ràng là anh không thể ở bên cạnh Phương mỗi ngày”, Lan Phương tâm sự. Lan Phương phải làm quen với nhịp sống mới mà không có chồng bên cạnh mỗi ngày. “Sự trống trải và tủi thân là rõ nhất. Sự căng thẳng ít nhiều khi biết rằng mình sẽ không thể gọi: “Anh ơi giúp em ngồi dậy”, hoặc là “anh ơi hôm nay em mệt và đau cơ thể quá. Và rúc vào lòng chồng. Việc đột ngột không thường xuyên có những điều đó nữa, cũng mang lại một chút cái gọi là căng thẳng”, cô chia sẻ. Do bụng bầu vượt mặt, Lan Phương không chơi với con gái đầu lòng nhiều. “Đến ôm con cũng không thoải mái được do bụng quá to. Bé rất muốn mẹ chơi cùng nhưng bé cũng hiểu khó khăn của mẹ, không đòi mẹ quá nhiều. Nhưng nhìn mắt bé, Phương biết bé buồn và thèm được mẹ bế, ôm ấp và chơi cũng như trước”, cô tâm sự. Lan Phương cảm giác bật lực vì không thể tập trung cho công việc kinh doanh quán cà phê. Cộng với những cơn đau, cô òa khóc. “Mà phải cố khóc nhẹ nhàng không để Lina hay mẹ Phương nghe thấy nữa cơ”, nữ diễn viên chia sẻ. Lan Phương tâm sự, cô thường vui vẻ linh hoạt những ngày đi sự kiện hoặc quay chụp quảng cáo. Tuy nhiên, sang ngày hôm sau, cô sẽ nằm một chỗ vì quá mệt. “Có lẽ việc tập trung chuẩn bị quần áo, ngồi lâu make up, làm tóc, đứng ngồi cười nói cho phù hợp với công việc khiến hôm sau cơ thể biểu tình buộc Phương phải nằm nghỉ cả ngày. Có lúc là 2 ngày sau vẫn quá mệt”, Lan Phương kể. Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa, Lan Phương sẽ sinh. Bởi vậy, cô không còn tâm trí sức lực để làm việc nhiều hơn nữa. "Bà bầu" Lan Phương quyết định sang nhượng quán cà phê. Xem video "Giới thiệu phim Thương ngày nắng về". Nguồn VTV

