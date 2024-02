Honda BR-V ra mắt phiên bản đặc biệt N7X Edition chỉ 498 triệu đồng

Tại triển lãm Ô tô Quốc tế Indonesia (IIMS) 2024 hiện đang diễn ra tại đất nước vạn đảo, hãng Honda đã chính thức trình làng phiên bản đặc biệt mới của dòng MPV cỡ nhỏ BR-V. Tên của phiên bản này được đặt theo mẫu xe concept Honda N7X từng ra mắt vào hồi năm 2021. N7X cũng chính là phiên bản concept của Honda BR-V thế hệ thứ hai. Theo Honda, hãng đã tiến hành nghiên cứu thị trường và được biết khách hàng muốn sở hữu một mẫu xe gia đình với thiết kế phong cách, nội thất tiện nghi, khả năng vận hành tốt và đủ tính năng an toàn. Honda cho biết BR-V hiện đang bán trên thị trường hiện đã đáp ứng được phần lớn những tiêu chí này. Honda BR-V N7X Edition 2024 mới chủ yếu tập trung vào việc thay đổi ngoại hình, điểm nhấn của xe nằm ở màu sơn ngoại thất vàng Sand Khaki Pearl mới. Đây sẽ là màu sơn dành riêng cho phiên bản đặc biệt của mẫu MPV này. Màu sơn này được chọn vì đại diện cho sự cổ điển, thanh lịch và trường tồn với thời gian. Là một trong những màu sơn yêu thích của hãng Honda, vàng Sand Khaki Pearl đã từng lần đầu tiên được dùng cho HR-V thế hệ mới, ra mắt vào năm 2022. Kể từ khi ra mắt, vàng Sand Khaki Pearl đã trở thành một trong những màu sơn được khách hàng yêu thích nhất. Bên cạnh vàng Sand Khaki Pearl, phiên bản đặc biệt này còn có những màu sắc khác như trắng Premium Opal White Pearl, đen Crystal Black Pearl và xám Meteoroid Gray Metallic. Ngoài màu sơn, Honda BR-V N7X Edition còn được bổ sung bộ body kit khí động lực học mới, bao gồm cánh lướt gió trên đầu xe, bên sườn và phía sau. Thêm vào đó là những chi tiết ngoại thất mạ crôm như lưới tản nhiệt, viền bao quanh đèn sương mù trước và logo của hãng Honda. Để tăng vẻ thể thao cho mẫu MPV cỡ nhỏ này, hãng Honda còn dùng đến những chi tiết ngoại thất màu đen bóng như ốp gương chiếu hậu, tay nắm cửa, vành la-zăng 17 inch, ăng ten vây cá mập, ốp cua lốp, cánh gió mui và cản sau. Trái với ngoại thất, nội thất của Honda BR-V N7X Edition không thay đổi nhiều so với bản thường. Xe tiếp tục có nội thất 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Toàn bộ ghế, vô lăng và cần số của xe đều được bọc da màu đen. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Honda BR-V N7X Edition vẫn là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L quen thuộc. Động cơ này cho công suất tối đa 121 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Những trang bị an toàn nằm trong gói trợ lái nâng cao Honda Sensing đương nhiên cũng xuất hiện trên BR-V N7X Edition. Cụ thể, xe có hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ đèn pha, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành, giảm thiểu lệch làn đường và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Hệ thống quan sát làn đường Honda LaneWatch, khởi động máy từ xa, tự động khóa cửa khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến và chìa khóa thông minh cũng được trang bị cho mẫu MPV này. Tại thị trường Indonesia, mức giá xe Honda BR-V N7X Edition 2024 cho 3 bản trang bị bán ra dao động từ 319,4 - 363,4 triệu Rupiah (khoảng 498 - 567 triệu đồng). Hiện chưa rõ sau Indonesia, mẫu xe này có được bán ở Việt Nam hay không. Video: Giới thiệu mẫu xe MPV Honda BR-V N7X Edition 2024.

Tại triển lãm Ô tô Quốc tế Indonesia (IIMS) 2024 hiện đang diễn ra tại đất nước vạn đảo, hãng Honda đã chính thức trình làng phiên bản đặc biệt mới của dòng MPV cỡ nhỏ BR-V. Tên của phiên bản này được đặt theo mẫu xe concept Honda N7X từng ra mắt vào hồi năm 2021. N7X cũng chính là phiên bản concept của Honda BR-V thế hệ thứ hai. Theo Honda, hãng đã tiến hành nghiên cứu thị trường và được biết khách hàng muốn sở hữu một mẫu xe gia đình với thiết kế phong cách, nội thất tiện nghi, khả năng vận hành tốt và đủ tính năng an toàn. Honda cho biết BR-V hiện đang bán trên thị trường hiện đã đáp ứng được phần lớn những tiêu chí này. Honda BR-V N7X Edition 2024 mới chủ yếu tập trung vào việc thay đổi ngoại hình, điểm nhấn của xe nằm ở màu sơn ngoại thất vàng Sand Khaki Pearl mới. Đây sẽ là màu sơn dành riêng cho phiên bản đặc biệt của mẫu MPV này. Màu sơn này được chọn vì đại diện cho sự cổ điển, thanh lịch và trường tồn với thời gian. Là một trong những màu sơn yêu thích của hãng Honda, vàng Sand Khaki Pearl đã từng lần đầu tiên được dùng cho HR-V thế hệ mới, ra mắt vào năm 2022. Kể từ khi ra mắt, vàng Sand Khaki Pearl đã trở thành một trong những màu sơn được khách hàng yêu thích nhất. Bên cạnh vàng Sand Khaki Pearl, phiên bản đặc biệt này còn có những màu sắc khác như trắng Premium Opal White Pearl, đen Crystal Black Pearl và xám Meteoroid Gray Metallic. Ngoài màu sơn, Honda BR-V N7X Edition còn được bổ sung bộ body kit khí động lực học mới, bao gồm cánh lướt gió trên đầu xe, bên sườn và phía sau. Thêm vào đó là những chi tiết ngoại thất mạ crôm như lưới tản nhiệt, viền bao quanh đèn sương mù trước và logo của hãng Honda. Để tăng vẻ thể thao cho mẫu MPV cỡ nhỏ này, hãng Honda còn dùng đến những chi tiết ngoại thất màu đen bóng như ốp gương chiếu hậu, tay nắm cửa, vành la-zăng 17 inch, ăng ten vây cá mập, ốp cua lốp, cánh gió mui và cản sau. Trái với ngoại thất, nội thất của Honda BR-V N7X Edition không thay đổi nhiều so với bản thường. Xe tiếp tục có nội thất 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Toàn bộ ghế, vô lăng và cần số của xe đều được bọc da màu đen. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Honda BR-V N7X Edition vẫn là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L quen thuộc. Động cơ này cho công suất tối đa 121 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Những trang bị an toàn nằm trong gói trợ lái nâng cao Honda Sensing đương nhiên cũng xuất hiện trên BR-V N7X Edition. Cụ thể, xe có hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ đèn pha, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành, giảm thiểu lệch làn đường và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Hệ thống quan sát làn đường Honda LaneWatch, khởi động máy từ xa, tự động khóa cửa khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến và chìa khóa thông minh cũng được trang bị cho mẫu MPV này. Tại thị trường Indonesia, mức giá xe Honda BR-V N7X Edition 2024 cho 3 bản trang bị bán ra dao động từ 319,4 - 363,4 triệu Rupiah (khoảng 498 - 567 triệu đồng). Hiện chưa rõ sau Indonesia, mẫu xe này có được bán ở Việt Nam hay không. Video: Giới thiệu mẫu xe MPV Honda BR-V N7X Edition 2024.