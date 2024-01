Thông tin giới thiệu tại website doanh nghiệp cho biết, Tổng Công ty CP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres Group) tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước, được cổ phần hóa vào năm 1999 theo Quyết định số 108/1999/QĐ-TTg ngày 23/04/1999 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 15/1/2018, Saigonres Group trở thành công ty đại chúng với mã cổ phiếu SGR, được niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán TPHCM.



Saigonres Group hiện có địa chỉ trụ sở chính tại Cao ốc 63-65 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TPHCM. Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Thu.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 mới được công bố, Tổng Công ty CP Địa ốc Sài Gòn ( Saigonres Group , mã: SGR) ghi nhận doanh thu thuần trong quý đạt hơn 52 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm 40% so với cùng kỳ, ở mức hơn 22 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 276%, tương ứng tăng thêm 35,08 tỷ đồng, lên 47,7 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 39%, tương ứng tăng thêm 2,61 tỷ đồng, lên 9,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 292%, lên 247 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 69%, tương ứng giảm 33,6 tỷ đồng, về gần 15,4 tỷ đồng. Qua đó, lợi nhuận gộp giảm 48% so với cùng kỳ, về hơn 30 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lãi 16,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022 âm 671 triệu đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Theo thuyết minh của Saigonres Group, doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến do ghi nhận doanh thu tài chính khác 40,66 tỷ đồng so với cùng kỳ ghi nhận 5,99 tỷ đồng, tăng 34,67 tỷ đồng; khoản thu nhập khác tăng do ghi nhận các khoản khác 16,68 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022 là 665 triệu đồng.

Sau khi khấu trừ chi phí, Saigonres Group báo lãi sau thuế đạt 55 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ năm 2022 (đạt 11 tỷ đồng).

Lý do lãi ròng của Saigonres Group gấp 5 lần cùng kỳ (ảnh minh họa: Internet).

Luỹ kế cả năm 2023, Saigonres Group ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 99 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 105 tỷ đồng, lần lượt giảm 85% và 52% so với năm 2022. So với kế hoạch cả năm, Saigonres Group còn cách khá xa khi chỉ thực hiện được 28% chỉ tiêu tổng doanh thu và 33% chỉ tiêu lãi sau thuế.

Xét về dòng tiền, trong năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của Saigonres Group ghi nhận âm 208,2 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 339,7 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 116,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 38,3 tỷ đồng, chủ yếu tăng nợ vay.

Trên bảng cân đối kế toán hợp nhất, tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Saigonres Group đạt gần 2.052 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với hồi đầu năm. Trong đó, đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền của Saigonres Group giảm mạnh 86% so với đầu năm, xuống còn hơn 47 tỷ đồng; trong khi các khoản phải thu ngắn hạn tăng 65% lên hơn 946 tỷ đồng.

Thêm nữa, hàng tồn kho ở mức hơn 654 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm; với hơn phân nửa là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (hơn 349 tỷ đồng) của các dự án đáng chú ý như: Dự án Nhơn Trạch - Đồng Nai hơn 104 tỷ đồng; dự án đường Phú Định, phường 16, quận 8, TPHCM gần 73 tỷ đồng; dự án An Phú - Bình Dương gần 64 tỷ đồng; các công trình xây dựng dở dang khác hơn 78 tỷ đồng…

Về phần nguồn vốn, nợ phải trả của Saigonres Group tại cuối năm 2023 tăng nhẹ lên hơn 1.131 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ vay tài chính cả ngắn hạn và dài hạn gần 350 tỷ đồng, chiếm 31% tổng nợ vay và 17% nguồn vốn của doanh nghiệp. Khoản doanh thu chưa thực hiện của Saigonres Group ở mức 174 tỷ đồng, là doanh thu nhận trước từ việc cho thuê mặt bằng.

Cũng tại thời điểm cuối năm 2023, Saigonres Group ghi nhận vốn chủ sở hữu đạt 920 tỷ đồng, bao gồm 600 tỷ đồng vốn điều lệ và gần 283 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.