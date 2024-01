Vợ đại gia của diễn viên Bình Minh trẻ không ngờ ở tuổi 47

Diễn viên Bình Minh kết hôn với doanh nhân Lê Anh Thơ vào năm 2008. Vài năm trở lại đây, vợ Bình Minh lột xác ngoạn mục. Anh Thơ được nhiều người khen ngợi trẻ trung, gợi cảm hơn nhiều so với ngày xưa. Hơn Bình Minh 4 tuổi, Anh Thơ từng bị chê già, xấu hơn chồng. Nhiều người phải ngỡ ngàng vì vẻ trẻ đẹp của vợ Bình Minh ở tuổi 47. Nhờ chăm chỉ tập luyện, ăn uống khoa học, chăm sóc kỹ lưỡng làn da, mái tóc, Anh Thơ trẻ ra trông thấy. Vợ Bình Minh thậm chí được khen trẻ hơn cả chồng. Anh Thơ tự tin đọ sắc với nhiều mỹ nhân Việt. Nữ doanh nhân sinh năm 1977 nổi bật không kém Thanh Hằng. Nhiều năm qua, cả hai giữ được tình bạn thân thiết. Anh Thơ sang trọng, quý phái bên cô bạn thân Trương Ngọc Ánh. Vợ Bình Minh không ngại đọ sắc Hoa hậu Hà Kiều Anh (giữa) và CEO Lý Thùy Chang - vợ diễn viên Chi Bảo. Nữ doanh nhân tham gia không ít sự kiện giải trí.Vợ chồng Bình Minh có cuộc sống bình yên, hạnh phúc sau nhiều năm kết hôn. Vài năm trở lại đây, Bình Minh hạn chế hoạt động nghệ thuật để tập trung kinh doanh. Anh Thơ chia sẻ trên Vietnamnet, Bình Minh là "người con rể có hiếu nhất quả đất, người cha có đôi cánh thiên thần của hai con gái nhỏ và người tri kỷ của mình". An Nhiên và An Như - hai con gái của Bình Minh đều thừa hưởng chiều cao vượt trội của bố. Xem video "Vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ dự sự kiện". Nguồn Bí mật Vbiz

