“Lùa” dân ở trái phép The Legacy Hà Nội, HADISCO 41 và Tổng Cty Thành An bị phạt 75 triệu đồng

(Kiến Thức) - Chủ đầu tư dự án The Legacy 106 Ngụy Như Kon Tum từng bị UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) ra quyết định xử phạt hành chính 75 triệu đồng do “lùa” dân ở trái phép. Đến nay, dự án này vẫn chưa được nghiệm thu công trình theo quy định.

Chủ đầu tư từng bị phạt 75 triệu đồng



Liên quan đến lùm xùm tại dự án chung cư để bán và văn phòng làm việc cho thuê hay còn gọi là The Legacy 106 Ngụy Như Kon Tum (quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội), sáng ngày 10/12/2020 trao đổi với PV Kiến Thức đại diện Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Thanh Xuân cho biết, ngày 18/9 vừa qua, UBND quận đã có quyết định xử phạt hành chính số 2381/QĐ-XPVHC đối với chủ đầu tư dự án này.

Dự án The Legacy 106 Ngụy Như Kon Tum (quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội).

Theo đó, quyết định xử phạt do ông Đặng Hồng Thái - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân ký, nêu: Xử phạt hành chính đối với liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 41 và Tổng Công ty Thành An - Chủ đầu tư dự án Khu chung cư để bán và văn phòng làm việc cho thuê. Đại diện: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 41.

Số tiền xử phạt hành chính là 75 triệu đồng. Lý do là chủ đầu tư đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính bàn giao, đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

“Buộc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 41 trong thời hạn 15 ngày phải có văn bản đề nghị của cơ quan có thẩm quyền kiểm tra theo quy định. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 41 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật”, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân nhấn mạnh.

The Legacy Hà Nội vẫn chưa được nghiệm thu công trình

Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, dự án The Legacy 106 Ngụy Như Kon Tum, trước đây có tên là An Thịnh Luxury Tower do liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 41 và Tổng Công ty Thành An (Binh đoàn 11 BQP) đầu tư xây dựng.

Trên giấy tờ cấp phép là vậy, nhưng thực chất Tổng Công ty Thành An (Binh đoàn 11 BQP) đã hoàn toàn rút vốn và “bán lại” cho An Thịnh Group. Hiện tại, liên danh công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 41 và An Thịnh Group làm chủ đầu tư dự án.

Đến thời điểm hiện tại, dự án The Legacy 106 Ngụy Như Kon Tum (quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) vẫn chưa được nghiệm thu công trình. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn ngang nhiên "lùa" dân vào ở trái phép.

Mặc dù tại quyết định xử phạt hành chính số 2381/QĐ-XPVHC, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Hồng Thái đã yêu cầu trong thời hạn 15 ngày chủ đầu tư dự án The Legacy 106 Ngụy Như Kon Tum phải có văn bản đề nghị của cơ quan có thẩm quyền kiểm tra theo quy định.

Tuy nhiên, khẳng định với PV Kiến Thức, đại diện Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Thanh Xuân cho hay, đến thời điểm hiện tại (tức ngày 10/12/2020 - PV) dự án The Legacy 106 Ngụy Như Kon Tum vẫn chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy cũng như nghiệm thu công trình.

Chủ đầu tư vẫn “lùa” dân ở trái phép tại dự án The Legacy 106 Ngụy Như Kon Tum.

Theo vị đại diện, các cơ quan chức năng chuyên môn của quận Thanh Xuân cùng với đại diện Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Thanh Xuân và đại diện UBND phường Nhân Chính thường xuyên phối hợp kiểm tra theo kế hoạch đột xuất tại dự án này. Trước đó, khi các cơ quan liên ngành kiểm tra đã phát hiện chủ đầu tư bàn giao phần thô cho khoảng 5 đến 6 căn hộ.

“Phường Nhân Chính cũng đã có những thông báo cho cư dân, dán ở bảng tin yêu cầu cư dân không vào sử dụng khi mà công trình chưa được nghiệm thu và yêu cầu chủ đầu tư không bàn giao căn hộ khi chưa được nghiệm thu. Nhưng họ lý giải là bàn giao thô để cư dân hoàn thiện. Việc này khiến chính quyền rất khó kiểm soát vì cư dân vào họ hoàn thiện rồi ở luôn”, vị đại diện Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Thanh Xuân chia sẻ.

Liên quan đến sự việc trên, trước đó ngày 1/12, PV Kiến Thức đã liên hệ và đặt lịch công tác với Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn An Thịnh để làm rõ thêm các thông tin liên quan. Tuy nhiên, đến nay phía doanh nghiệp này vẫn im lặng.

*Kiến Thức tiếp tục thông tin.