An Thịnh Group bán Legancy Hill Hòa Bình trên giấy... vi phạm pháp luật như nào?

Như Kiến Thức đã phản ánh, dự án khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long (tên gọi thương mại là Legacy Hill Hòa Bình; tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) do Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn An Thịnh (An Thịnh Group) làm chủ đầu tư, dù mới chỉ được cấp phép phần hạ tầng kỹ thuật và chưa được chấp thuận bán hàng góp vốn, nhưng nhiều sàn giao dịch bất động sản hiện đã rao bán, huy động vốn từ dự án này rầm rộ.

Dự án Lagacy Hill Hòa Bình mới chỉ được cấp phép phần hạ tầng kỹ thuật và chưa được chấp thuận bán hàng góp vốn. Nói về vấn đề này, phía An Thịnh Group bước đầu cho báo chí biết, dự án Lagacy Hill Hòa Bình do Công ty BHS phát triển, chủ đầu tư Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn An Thịnh. Hai bên cùng chạy song song, chủ đầu tư không trực tiếp bán hàng. Liên quan đến huy động vốn cho dự án từ các sàn giao dịch, phía An Thịnh Group cho rằng do sàn và cách tổ chức của Công ty BHS, nhà phát triển dự án.



Ngày 1/12, PV Kiến Thức đã liên hệ và đặt lịch công tác với Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn An Thịnh để làm rõ thêm các thông tin liên quan, nhất là nghi vấn mà dư luận đang cho rằng: Chủ đầu tư bất chấp các quy định pháp luật để bán dự án Legancy Hill Hòa Bình trên giấy? Hay là tại sao buổi sự kiện ra mắt dự án Legacy Hill vào ngày 14/6/2020 ở khách sạn JW Marriott Hà Nội, sau khi giới thiệu dự án lại là lời mời chào chốt vội vã các căn biệt thự?

Tuy nhiên, đến nay đã hơn 1 tuần trôi qua (8/12), phía An Thịnh Group vẫn im lặng đến khó hiểu.

Trụ sở của An Thịnh Group tại số 35B Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

Dưới góc độ pháp lý của sự việc trên, trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Hoàng Tùng - Trưởng văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhấn mạnh, căn cứ vào Khoản 1, Khoản 5 Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản, thì cấm việc kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và huy động, chiếm dụng vốn trái phép.

Ngoài ra, Điều 69 Luật nhà ở; Khoản 1 Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản; Điều 19 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP của chính phủ; Điều 9 Thông tư số 19/2016/TT-BXD cũng quy định rõ ràng, chủ đầu tư ký hợp đồng huy động vốn phải đáp ứng các điều kiện về công trình, hồ sơ và phải được chấp thuận của Sở Xây dựng.

Hơn nữa, tại điểm a Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP cũng cấm chủ đầu tư áp dụng hình thức huy động vốn để ưu tiên đăng ký, đặt cọc, hưởng quyền mua nhà ở hoặc để phân chia quyền trong dự án.

Như vậy, đối với dự án Legacy Hill Hòa Bình hiện mới chỉ được cấp phép phần hạ tầng kỹ thuật, chưa xây xong phần móng và chưa được chấp thuận bán hàng góp vốn vì thế mà không thể coi các căn hộ mà chủ đầu tư đưa ra để đặt cọc là “tài sản hình thành trong tương lai”.

Nếu chủ đầu tư hay đơn vị phát triển dự án Legacy Hill Hòa Bình vẫn tiến hành ký kết hợp đồng đặt cọc để đảm bảo thực hiện hợp đồng mua bán các căn hộ sau này là trái với các quy định của pháp luật. Đồng nghĩa với việc hợp đồng đặt cọc này là một hợp đồng vô hiệu.

Theo luật sư Hoàng Tùng, việc huy động vốn dưới hình thức nhận đặt cọc tại các dự án chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai là hành vi “huy động vốn trái phép”.

Đối với hành vi huy động vốn trái phép tại các dự án bất động sản, thì tại điểm a, Khoản 3, Điều 57 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở, là chủ đầu tư sẽ bị phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng.