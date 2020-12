Chân dung đại gia Nguyễn Thị Thanh Hương điều hành An Thịnh group

(Kiến Thức) - Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT An Thịnh Group còn đứng tên, góp vốn nhiều pháp nhân khác trong hệ sinh thái liên quan đến An Thịnh Group.

Theo nguồn tin của Pháp luật Plus, mới đây cơ quan chức năng quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã kiểm tra dự án Chung cư The Legacy 106 Nguỵ Như Kon Tum liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), và tham mưu cơ quan có liên quan văn bản xử phạt hành chính.

The Legacy 106 Nguỵ Như Kon Tum là một trong những dự án của An Thịnh Group tại khu vực Thanh Xuân (Hà Nội).

An Thịnh Group tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư Tập đoàn An Thịnh (An Thịnh Group Invest) được thành lập từ tháng 9/2018. Cổ đông sáng lập bao gồm An Thịnh Urban sở hữu 60%, bà Nguyễn Thị Thanh Hương và bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ mỗi người nắm giữ 20% vốn điều lệ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Chủ tịch HĐQT An Thịnh Group.

Chủ tịch An Thịnh Urban Nguyễn Thị Thanh Thảo là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của CTCP Đầu tư Vinamotor - chủ đầu tư tổ hợp địa ốc tại số 35B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Trong khi đó, An Thịnh Group và bà Nguyễn Thị Thanh Hương nắm cổ phần chi phối tại Công ty TNHH Xây dựng Thành Hưng (Thành Hưng). Công ty này được thành lập từ năm 2000 có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thanh Hương còn là Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần đầu tư Reenco Hoà Bình - thành viên của An Thịnh Group . Công ty Reenco Hòa Bình thành lập từ ngày 30/06/2010, có địa chỉ tại số nhà 57, tiểu khu 4, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình. Lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê...

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Thanh Hương còn đại diện các doanh nghiệp gồm Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 41 và Công ty TNHH An Thịnh Homes.

An Thịnh Group đang nổi lên là một "tay chơi" địa ốc giàu tham vọng khi sở hữu loạt dự án đình đám tại Hoà Bình và Hà Nội như: dự án Khu đô thị sinh thái và Dịch vụ Cửu Long có quy mô 60ha, toạ lạc tại các xã Nhuận Trạch, xã Cư Yên và xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình, dự án Khu đô thị Phú Cát City thuộc xã Thạch Hòa (Thạch Thất – Hà Nội), dự án chung cư The Legacy 106 Nguỵ Như Kon Tum (Thanh Xuân, Hà Nội)...