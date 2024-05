Lợi nhuận Lọc hóa dầu Bình Sơn có thể chạm đáy trong quý 2

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất thuộc sự quản lý của Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu doanh thu và lợi nhuận ròng thấp hơn đáng kể so với năm 2023. Doanh thu dự kiến đạt 95.300 tỷ đồng, giảm 35% so với năm 2023, trong khi lợi nhuận ròng dự kiến chỉ đạt 1.150 tỷ đồng, giảm 87% so với cùng kỳ.