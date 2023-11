Chứng khoán phiên 20/11: VIC, QNS, BSR được khuyến nghị sao?

VIC (Khuyến nghị Khả quan): Mảng bất động sản tích cực, doanh số xe điện tăng mạnh

Chứng khoán Vietcap: Chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị từ MUA xuống KHẢ QUAN đối với cổ phiếu VIC với giá mục tiêu 49.500 đồng/CP.

Chúng tôi dự báo LNTT năm 2023 ở mức 12,7 nghìn tỷ đồng (đi ngang YoY), chủ yếu nhờ doanh thu bán BĐS tăng mạnh và mảng cho thuê bán lẻ ổn định cũng như thu nhập khác từ khoản tài trợ của Chủ tịch cho VinFast. Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 đạt 2,1 nghìn tỷ đồng.

Trong năm 2024, chúng tôi dự báo lợi nhuận từ HĐKD của hầu hết mảng kinh doanh chính tiếp tục được cải thiện và khoản tài trợ của Chủ tịch cho VinFast sẽ hỗ trợ LNTT năm 2024 đạt 11,8 nghìn tỷ đồng (-7% so với dự báo năm 2023). Chúng tôi kỳ vọng niềm tin của người mua nhà và chi tiêu chung của người tiêu dùng sẽ được cải thiện vào năm 2024 để hỗ trợ các mảng BĐS của VIC bao gồm VHM, VRE và Vinpearl.

VIC đã tập trung mở rộng phát triển sang lĩnh vực sản xuất xe điện VinFast (Nasdaq: VFS). Chúng tôi dự phóng chi phí đầu tư capex cho VinFast trong giai đoạn 2024-2025 là 20,9 nghìn tỷ đồng/năm. Ngoài ra, chúng tôi dự báo mức tăng nợ vay ròng trung bình của VIC (không gồm VHM và VRE) ở mức 35,3 nghìn tỷ đồng/năm.

Rủi ro: Tiến độ mở bán các dự BĐS mới chậm hơn dự kiến; doanh số ô tô thấp hơn dự kiến; thách thức trong việc huy động vốn để tài trợ các nghĩa vụ nợ.

QNS (Khuyến nghị Trung lập): Giá đường duy trì quanh mức đỉnh

Chứng khoán SSI: Chúng tôi hạ khuyến nghị xuống TRUNG LẬP (từ KHẢ QUAN) đối với cổ phiếu QNS, với giá mục tiêu là 53.500 đồng/cổ phiếu (từ 65.000 đồng/cổ phiếu), do chúng tôi điều chỉnh giảm 5% ước tính lợi nhuận năm 2024 và giảm P/E mục tiêu cho mảng đường. Chúng tôi cân nhắc đến việc giá đường có thể đang tiến gần đến đỉnh của chu kỳ và khó có thể duy trì trong niên vụ 2024/2025. Tiềm năng tăng giá theo giá mục tiêu mới là 14% (tổng mức sinh lời là 22%). Chúng tôi vẫn duy trì ước tính tăng trưởng kinh doanh tích cực, nhờ giá đường trong nước tăng cao và sản lượng đường RS tăng trưởng ổn định. Công ty cũng duy trì chi trả cổ tức bằng tiền mặt ổn định với tỷ suất cổ tức năm 2024 là 7,5%.

Kết quả kinh doanh 10T23: Doanh thu thuần của QNS đạt 8,8 nghìn tỷ đồng (tăng 24% svck) và LNTT đạt 1,9 nghìn tỷ đồng (tăng 72% svck), hoàn thành lần lượt 87% và 78% dự báo năm 2023 của chúng tôi. Theo đó, LNTT đạt 184 tỷ đồng (giảm 5% so với tháng trước) trong tháng 10. Mảng đường là động lực tăng trưởng lợi nhuận chính với doanh thu thuần đạt 3,55 nghìn tỷ đồng (tăng gấp đôi svck) và LNTT đạt 850 tỷ đồng (tăng gấp 4 lần svck). Ước tính sản lượng tiêu thụ đường đạt 190 nghìn tấn (tăng 86% svck). Giá đường thế giới vẫn neo ở mức cao nhất trong 10 năm là 0,27 USD/lb, do lo ngại về khả năng nguồn cung đường giảm do thời tiết El Nino. Tuy nhiên, tăng trưởng của QNS bị kéo lùi do mảng sữa đậu nành hoạt động kém khả quan. Doanh thu thuần và LNTT ở mảng sữa đậu nành lần lượt đạt 3,8 nghìn tỷ đồng (giảm 7% svck) và 665 tỷ đồng (tăng 3% svck). Mức tiêu thụ sữa đậu nành đạt 70 triệu lít (giảm 8% svck, tăng 5% so với quý trước), do nhu cầu tiêu dùng phục hồi chậm hơn dự kiến và mức tiêu thụ sữa giảm nhiều hơn dự kiến.

Ước tính lợi nhuận: Cho năm 2023, chúng tôi ước tính doanh thu thuần và LNST của QNS lần lượt là 9,9 nghìn tỷ đồng (tăng 20% svck) và 1,9 nghìn tỷ đồng (tăng 51% svck). Cho năm 2024, chúng tôi dự báo doanh thu thuần và LNST lần lượt đạt 11 nghìn tỷ đồng (tăng 10% svck) và 2,1 nghìn tỷ đồng (tăng 8% svck). Theo đó, chúng tôi điều chỉnh giảm 5% ước tính LNST cho cả năm 2023 và 2024 do mảng sữa đậu nành yếu hơn dự kiến.

Quan điểm ngắn hạn: Giá đường toàn cầu neo ở mức cao sẽ hỗ trợ tích cực cho các cổ phiếu đường, như QNS. Giá đường nội địa cao và sản lượng tiêu thụ tăng sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận của mảng đường trong thời gian tới. Tuy nhiên, chúng tôi dự báo sản lượng tiêu tiêu thụ đường sẽ giảm so với quý trước trong Q4/2023. Trong Q4/2023 và Q1/2024, chúng tôi ước tính sản lượng tiêu thụ sữa đậu nành sẽ giảm so với quý trước do mức tiêu dùng phục hồi chậm hơn dự kiến. Thông thường, quý đầu năm cũng có lợi nhuận ròng thấp nhất. Chúng tôi ước tính lợi nhuận Q2/2023 có thể đã đạt đỉnh so về quý và lợi nhuận Q4/2023 có thể giảm nhẹ svck.

BSR (Khuyến nghị Trung lập): Điều chỉnh tăng dự phóng KQKD năm 2023 và năm 2024

Chứng khoán ACBS: BSR công bố kết quả kinh doanh Q3/2023 rất tích cực, với lợi nhuận ròng đạt 3.260 tỷ đồng (+581% svck và +143% so với quý trước), cao hơn so với kỳ vọng của chúng tôi. Tuy nhiên, lũy kế 9T2023, lợi nhuận ròng giảm 51,8% svck, hoàn thành 200% kế hoạch năm và 78% dự phóng của chúng tôi.

BSR ghi nhận doanh thu Q3/2023 đạt 37.755 tỷ đồng (-4,6% svck) và lợi nhuận ròng đạt 3.260 tỷ đồng (+581% svck và +143% so với quý trước) nhờ hưởng lợi từ tồn kho giá thấp trong xu hướng giá dầu tăng trong quý 3 từ 80,05 USD/thùng lên mức trung bình 94 USD/thùng trong tháng 9/2023. Bên cạnh đó, khoảng cách giữa giá sản phẩm và giá dầu thô (crack spread) cũng tăng tốt trong Q3/2023.

Tuy nhiên, trong quý này, BSR trích lập dự phòng hàng tồn kho 821,7 tỷ đồng để phòng ngừa rủi ro do giá dầu trung bình tháng 9/2023 đã giảm 11% từ mức 94 USD/ thùng xuống còn 84 USD/ thùng đầu tháng 10/2023. Mặc dù rủi ro ảnh hưởng của cuộc chiến Isarel và Hamas lên nguồn cung dầu thô vẫn còn hiện hữu, sản lượng dầu của OPEC và Mỹ gia tăng cùng với những lo ngại về nhu cầu nhiên liệu giảm đã kéo giá dầu giảm mạnh hơn trong tháng 10.

Mặc dù kết quả Q3/2023 khá tích cực nhưng tính chung 9T2023, kết quả kinh doanh của BSR lại sụt giảm, với doanh thu 9T2023 đạt 105.490 tỷ đồng (-16.7% svck) và lợi nhuận ròng đạt 6.232 tỷ đồng (-51,8% svck), lần lượt đạt 73,5% và 78% dự phóng cả năm của chúng tôi. Mức giảm lợi nhuận 9T2023 là do crack spread giảm so với mức cơ sở cao trong 2022 - năm đỉnh lợi nhuận lịch sử của BSR.

Về kế hoạch chuyển sàn niêm yết sang HoSE, hiện tại BSR vẫn đang chờ hướng dẫn cụ thể từ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước do liên quan đến các khoản nợ quá hạn trên 1 năm của công ty con. Do đó, việc chuyển sàn có thể dời sang 2024.