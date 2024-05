3 tờ tiền giấy của Việt Nam đang lưu hành nhưng hiếm gặp

Năm 2003, tiền polymer chính thức xuất hiện ở Việt Nam, có giá trị lưu hành ngang với những đồng tiền giấy cũ. Tờ tiền giấy có mệnh giá nhỏ nhất đang lưu hành ở Việt Nam là tờ 100 đồng, được phát hành năm 1991. Ảnh: Shop tiền Mặt trước tờ 100 đồng in hình Quốc Huy, hoa văn. Ảnh: Wiki Hình ảnh in ở mặt sau tờ 100 đồng là tháp Phổ Minh ở Nam Định, được xây từ hơn 700 năm trước. Ảnh: Internet Dù vẫn còn được lưu hành nhưng tờ tiền 100 đồng nay đã không còn được sử dụng trong giao thương do giá trị nhỏ. Ảnh: Internet Hiện tại đồng tiền này được bán với tư cách cổ vật, có giá tiền gấp nhiều lần mệnh giá gốc. Ảnh: InternetTờ tiền 200 đồng vẫn đang được lưu hành ở Việt Nam nhưng gần như không được sử dụng trong giao thương vì mệnh giá quá nhỏ. Ảnh: Internet Tờ 200 đồng phát hành năm 1987, có màu nâu đỏ tổng thể. Mặt trước in dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam", Quốc huy, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, mệnh giá 200 đồng bằng chữ và số, hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại. Ảnh: Internet Mặt sau là dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam", sản xuất nông nghiệp, mệnh giá 200 đồng bằng chữ và số, hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại Ảnh: SBV Tờ 500 đồng hiện nay là tờ tiền có mệnh giá nhỏ thứ ba trong hệ thống tiền tệ của Việt Nam, đang được lưu hành. Tờ tiền được phát hành vào ngày 15/8/1989. Ảnh: SBV Mặt trước là dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam", quốc huy, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, mệnh giá 500 đồng bằng chữ và số, hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại. Mặt sau là phong cảnh cảng Hải Phòng. Ảnh: SBV Dù vẫn còn được lưu hành, song vì mệnh giá đồng tiền quá thấp, nên tờ 500 không còn được sử dụng rộng rãi. Ảnh: Vietnamnet

