Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa có thông báo về việc xử lý sai phạm đối với cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã: ITA). Theo đó, đơn vị này chính thức ra quyết định đưa cổ phiếu ITA vào diện kiểm soát kể từ ngày 22/6 tới đây. Lý do được HoSE đưa ra là lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2021 và năm 2022 của Tân Tạo là số âm, căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát theo quy định.



Trên thị trường chứng khoán, khép lại phiên giao dịch 15/6, cổ phiếu ITA của Tân Tạo bị rớt xuống giá 6.120 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản cũng tăng gấp 3 lần từ trung bình 2 triệu cổ phiếu được sang tay mỗi phiên hiện lên trung bình 6 - 7 triệu cổ phiếu khớp lệnh.

Lợi nhuận âm liên tiếp, cổ phiếu Tân Tạo vào diện kiểm soát (ảnh minh họa: Internet).

Ở diễn biến liên quan, cổ phiếu ITA đồng thời đang trong diện cảnh báo từ ngày 14/4/2023 do báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 có ý kiến ngoại trừ. Trước đó, hồi tháng 9/2022, HoSE cũng đưa cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo do vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm. Đến tháng 3/2023, HoSE duy trì diện cảnh báo với cổ phiếu ITA do công ty chưa khắc phục hết các nguyên nhân và tiếp tục vi phạm công bố thông tin trong 6 tháng kể từ ngày ra quyết định cảnh báo.

Trong báo cáo khắc phục tình trạng cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo gửi HOSE mới đây, Tân Tạo cho biết đã khắc phục hết nguyên nhân cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo và đề nghị HoSE đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện này. Công ty cho rằng việc tiếp tục kéo dài quyết định đưa cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo đã gây thiệt hại nặng nề cho công ty, cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Do đó, ITA đề nghị HoSE ban hành quyết định đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo theo quy định. Tuy nhiên, thay vì được đưa ra khỏi diện cảnh báo, ITA bị đưa vào diện kiểm soát ở mức độ nặng hơn cảnh báo do tình hình kinh doanh ngày càng xấu đi.

Tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, doanh thu thuần của ITA điều chỉnh tăng nhẹ từ mức âm 1.576 tỷ đồng trên báo cáo tự lập, lên mức âm 1.545 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 1% lên mức âm 215 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất lại giảm 81 tỷ đồng (tương đương 46%) so với báo cáo tự lập, xuống mức âm 258 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, ITA cho biết phần lỗ tăng thêm là do ghi nhận giảm gần 10 tỷ đồng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành nhưng bị điều chỉnh tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại từ mức âm 91 tỷ đồng trên báo cáo tự lập lên 2,1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ITA còn bị kiểm toán thực hiện điều chỉnh hồi tố làm giảm lợi nhuận trước và sau thuế năm 2021 lần lượt về mức âm 340 tỷ đồng và âm 404 tỷ đồng. Con số này trước hồi tố lần lượt là 329 tỷ đồng và 265 tỷ đồng, tương ứng mức giảm lên đến 669 tỷ đồng.

Với kết quả này, Tân Tạo đã chính thức lỗ nặng 2 năm liên tiếp, khiến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022 chỉ còn 366 tỷ đồng sau kiểm toán (giảm mạnh từ 1.126 tỷ đồng trên báo cáo tự lập). Vốn chủ sở hữu cũng theo đó giảm từ 10.861 tỷ đồng xuống dưới 10.100 tỷ đồng. Thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của ITA ở mức 12.221 tỷ đồng trong đó tiền mặt và tương đương chỉ còn vỏn vẹn 17,5 tỷ đồng; nợ phải trả ở mức 2.125 tỷ đồng.

Thông tin về thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 24 vừa được Tân Tạo công bố cho biết, bà Đặng Thị Hoàng Yến, người sáng lập đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị ITA không còn là người đại diện pháp luật cho Tân Tạo kể từ ngày 10/6/2023. Người được bổ nhiệm vào vị trí thay cho bà Đặng Thị Hoàng Yến là ông Nguyễn Thanh Phong, Tổng giám đốc của Tân Tạo. Lý do thay đổi người đại diện pháp luật không được Công ty Tân Tạo tiết lộ.