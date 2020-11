Tân Tạo của đại gia Đặng Thị Hoàng Yến kinh doanh lãi đậm... cớ gì nợ thuế 120 tỷ?

Kinh doanh lãi đậm



Theo báo cáo tài chính, quý 3/2020 Công ty Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (ITA) do bà Đặng Thị Hoàng Yến làm Chủ tịch HĐQT giảm 38% doanh thu, đạt 282 tỷ đồng nhưng lợi nhuận tăng vọt và lập đỉnh 10 năm.

Chi phí tài chính giảm sâu hơn 20 tỷ đồng, xuống còn 6,3 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu do giảm các khoản chi khác so với quý 3 năm ngoái. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm được 3,7 tỷ đồng so với cùng kỳ, xuống còn 11,4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của Tân Tạo đạt gần 549 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm năm ngoái. Riêng doanh thu từ cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng đạt 358 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ và đóng góp 65% tổng doanh thu trong kỳ.

Doanh thu từ mảng cho thuê nhà xưởng, kho bãi và đất đạt 101 tỷ đồng, từ cung cấp dịch vụ đạt 84 tỷ đồng. Riêng doanh thu từ bán đất nền và nhà ở chưa đến 5 tỷ đồng, chỉ bằng 13% cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh minh họa.

Lợi nhuận sau thuế đạt 187,4 tỷ đồng, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông Công ty mẹ đạt 184 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 5/6/2020, ITA họp Đại hội đồng cổ đông thường niên qua hình thức trực tuyến. Tại phiên họp này, các cổ đông thấy Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Hoàng Yến xuất hiện.

Là vị Chủ tịch Tập đoàn nhưng đây là lần đầu tiên kể từ năm 2012, bà Yến mới xuất hiện trở lại. Tại các phiên họp trong giai đoạn 2013 - 2019 đều được chủ trì bởi những thành viên khác trong ban lãnh đạo và ông Đặng Thành Tâm (em trai bà, người nắm 3,1% vốn của Công ty).

Bêu tên vì nợ thuế

Dù trong quý 3/2020 Tân Tạo của đại gia Đặng Thị Hoàng Yến kinh doanh lãi đậm, nhưng Công ty này lại là một trong những doanh nghiệp “lọt” danh sách bị Cục Thuế TP.HCM bêu tên nợ thuế. Điều này cũng đang làm dư luận khó hiểu.

Cụ thể, trong danh sách công bố nợ thuế kỳ 2/2020, Cục Thuế TP.HCM cho biết còn 586 đơn vị nợ thuế với tổng số tiền lên đến gần 4.657 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo của nữ đại gia Đặng Thị Hoàng Yến còn nợ 120,8 tỷ đồng, tính đến ngày 30/9/2020.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch Tập đoàn Tân Tạo.

Tính đến ngày 27/10/2020, bà Yến đang là người giàu thứ 194 trên sàn chứng khoán Việt Nam khi nắm giữ 54.349.633 cổ phiếu ITA, với tổng tài sản lên đến 260 tỷ đồng.