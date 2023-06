Hot girl Xoài Non đẹp chuẩn “búp bê sống” qua camera thường

Mới đây, Xoài Non xuất hiện tại một sự kiện âm nhạc quy tụ nhiều người nổi tiếng. Đặc biệt trong sự kiện còn có sự góp mặt của Trần Đức Bo. Nhân vật này cũng lên đồ cực chặt chém với đầm ánh kim và giày cao gót lấp lánh. Hot girl Xoài Non diện jumpsuit tông hồng ánh kim cúp ngực khoe trọn nhan sắc nuột nà, mái tóc bạch kim nổi bật cùng làn da trắng nõn càng tôn lên vẻ đẹp nổi bật của cô nàng. Cũng giống như mọi lần, nhan sắc của bà xã Xemesis luôn chiếm trọn spotlight mỗi lần xuất hiện. Gương mặt như gái Tây cùng cách tạo dáng vừa phải, hot girl Xoài Non khiến khán giả trầm trồ vi dung mạo như "búp bê sống". Dù là camera thường nhưng cũng không thể dìm được nhan sắc bà xã streamer giàu nhất Việt Nam. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp như búp bê, Xoài Non là gương mặt có tiếng trong làng mẫu ảnh chụp lookbook ở Sài Thành. Từ khi về chung một nhà với "streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis cuộc sống làm dâu hào môn của cô nàng ngày càng nhận được nhiều sự chú ý. Cô nàng cũng thường xuyên xuất hiện trong các sitcom, MV ca nhạc. Mặc dù đã kết hôn nhưng Xoài Non vẫn là cái tên được giới trẻ săn đón bởi gương mặt tựa búp bê, làn da trắng hồng, mịn màng. Ngoài cuộc sống làm dâu hào môn thì nhan sắc của người đẹp luôn trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Bất chấp góc chụp hay camera thường đều không thể dìm được nhan sắc của Xoài Non. Ảnh: Tổng hợp

Mới đây, Xoài Non xuất hiện tại một sự kiện âm nhạc quy tụ nhiều người nổi tiếng. Đặc biệt trong sự kiện còn có sự góp mặt của Trần Đức Bo. Nhân vật này cũng lên đồ cực chặt chém với đầm ánh kim và giày cao gót lấp lánh. Hot girl Xoài Non diện jumpsuit tông hồng ánh kim cúp ngực khoe trọn nhan sắc nuột nà, mái tóc bạch kim nổi bật cùng làn da trắng nõn càng tôn lên vẻ đẹp nổi bật của cô nàng. Cũng giống như mọi lần, nhan sắc của bà xã Xemesis luôn chiếm trọn spotlight mỗi lần xuất hiện. Gương mặt như gái Tây cùng cách tạo dáng vừa phải, hot girl Xoài Non khiến khán giả trầm trồ vi dung mạo như "búp bê sống". Dù là camera thường nhưng cũng không thể dìm được nhan sắc bà xã streamer giàu nhất Việt Nam. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp như búp bê, Xoài Non là gương mặt có tiếng trong làng mẫu ảnh chụp lookbook ở Sài Thành. Từ khi về chung một nhà với "streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis cuộc sống làm dâu hào môn của cô nàng ngày càng nhận được nhiều sự chú ý. Cô nàng cũng thường xuyên xuất hiện trong các sitcom, MV ca nhạc. Mặc dù đã kết hôn nhưng Xoài Non vẫn là cái tên được giới trẻ săn đón bởi gương mặt tựa búp bê, làn da trắng hồng, mịn màng. Ngoài cuộc sống làm dâu hào môn thì nhan sắc của người đẹp luôn trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Bất chấp góc chụp hay camera thường đều không thể dìm được nhan sắc của Xoài Non. Ảnh: Tổng hợp