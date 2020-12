LOBICO - ông chủ sân golf Tân Sơn Nhất và Long Biên lỗ khủng... vẫn liên tục tăng vốn điều lệ

Sở hữu 2 sân golf khủng, LOBICO vẫn chịu cảnh thua lỗ Công ty cổ phần đầu tư Long Biên (LOBICO) - chủ sở hữu 2 sân golf quy mô hàng đầu cả nước là sân Tân Sơn Nhất và sân Long Biên, được thành lập vào tháng 6/2006, có trụ sở tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. Mặc dù sở hữu 2 sân golf với quy mô khủng cả nước là Tân Sơn Nhất và Long Biên, thế nhưng ít ai ngờ rằng từ năm 2011 đến 2014 tình hình hoạt động kinh doanh của LOBICO lại liên tiếp chịu cảnh thua lỗ. Trong đó, năm 2011 lỗ sau thuế của LOBICO là hơn 6 tỷ đồng, đến năm 2013 giảm xuống còn 4,4 tỷ đồng.

LOBICO từng cho biết, công ty sẽ lỗ kế hoạch liên tục với mức cao trong vòng 4 năm, từ 2014 - 2017, với tổng mức lỗ lên đến 1.660 tỷ đồng, bình quân mỗi năm lỗ hơn 400 tỷ. Nguyên nhân lỗ là do Công ty chỉ thực hiện 2 dự án sân golf nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa có sản phẩm để bán, bên cạnh đó chi phí lãi tiền vay và chi phí quản lý chiếm tỷ trọng lớn. Công ty dự kiến sẽ khai thác và có doanh thu từ cuối năm 2014 và bắt đầu có lãi 271 tỷ đồng vào năm 2018. Đáng nói, giai đoạn từ 2016-2019, kết quả kinh doanh của LOBICO vẫn chìm trong thua lỗ với khoản lỗ thuần giao động từ 310-537 tỷ đồng, còn doanh thu thuần trên 400 tỷ mỗi năm. Đến cuối năm 2019, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này bị co mạnh về còn 87 tỷ đồng, so với khoản vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng.

Bất ngờ nhóm cổ đông lớn nhất của LOBICO

Vốn điều lệ của doanh nghiệp ban đầu là 200 tỷ đồng, bao gồm các cổ đông: Công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển Trường An (Bộ Quốc phòng), Công ty TNHH Him Lam (nay là Công ty CP Him Lam), Tổng Công ty CP Thương mại Xây dựng, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Nam và Công ty TNHH đầu tư xây dựng Bảo Lộc.

Đến năm 2007, vốn điều lệ của LOBICO tăng lên mức 400 tỷ đồng (gấp đôi).

Ngày 29/6/2014, LOBICO chính thức đưa vào hoạt động sân golf Long Biên với 27 lỗ tiêu chuẩn PGA. Tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng. (Ảnh: Zing.vn).

Đến tháng 3/2014, cơ cấu vốn cổ phần của LOBICO đã có sự thay đổi, chỉ còn ba cổ đông lớn gồm hai cổ đông cá nhân và một doanh nghiệp. Trong đó, Công ty Trường An vẫn nắm giữ 15%, ông Trần Văn Tĩnh - Tổng Giám đốc Công ty CP Him Lam nắm 48,5% và bà Dương Thị Liêm - thành viên HĐQT Công ty CP Him Lam nắm 36,5%.

Đáng chú ý là ông Tĩnh và bà Liên lần lượt là anh họ và em ruột của ông Dương Công Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Him Lam.

Theo Nhà đầu tư, tháng 9/2014, Công ty Trường An đăng ký bán đấu giá 15% cổ phần của LOBICO tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM với giá khởi điểm 90.000 đồng/cổ phần, tương đương định giá LOBICO ở mức 3.600 tỷ đồng, và đơn vị nào muốn sở hữu 6 triệu cổ phần của LOBICO phải bỏ ra ít nhất 540 tỷ đồng. Tuy nhiên, buổi đấu giá đã bị hủy vào ngày 30/10/2014 do không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá khi chỉ có một nhà đầu tư tham gia.

Đến tháng 11/2014, LOBICO đã tăng vốn điều lệ lên 950 tỷ đồng và Công ty Trường An không còn là cổ đông. Một cổ đông mới xuất hiện là bà Lê Thị Bích Ngọc (Giám đốc khối kinh doanh tại Công ty CP Him Lam) nắm 26,5%. Như vậy, chủ sở hữu lúc này của 2 sân golf tại Long Biên và Tân Sơn Nhất chính là nhóm Him Lam.

Tính đến ngày 31/12/2019, vốn điều lệ của LOBICO tiếp tục được nâng lên mức 2.000 tỷ đồng.