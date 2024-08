Loạt ông lớn bảo hiểm nhân thọ lỗ lãi sao?

Theo báo cáo tài chính bán niên 2024, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam ghi doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 10.968 tỷ đồng, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm 2023.



Doanh thu phí bảo hiểm gốc 6 tháng đầu năm của Prudential chỉ đạt 11.143 tỷ đồng, giảm 13,2% so với cùng kỳ. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 2,6% lên 12.640 tỷ đồng, bao gồm hơn 11.880 tỷ đồng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm (tăng 5,8% so với cùng kỳ) và 760 tỷ đồng chi phí khác, chủ yếu là chi phí hoa hồng (giảm 30,6% so với cùng kỳ).

Kết quả, nửa đầu năm 2024, hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Prudential lỗ gộp 1.672 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 322 tỷ đồng.

Nửa đầu năm 2024, hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Prudential lỗ gộp 1.672 tỷ đồng. (Ảnh minh họa).

Tiếp đó, Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam, thuộc Tập đoàn đầu tư Pacific Century Group, ghi nhận nửa đầu năm 2024 với gần 2.000 tỷ đồng doanh thu thuần từ kinh doanh bảo hiểm, giảm gần 23% so với cùng kỳ năm trước.

Trừ đi các chi phí, doanh nghiệp lỗ hơn 340 tỷ đồng ở mảng chính bảo hiểm.

Lợi nhuận sau thuế của FWD Việt Nam nửa đầu năm nay đạt 290 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ giai đoạn trước.

Nửa đầu năm 2024, Bảo hiểm nhân thọ Sun Life đạt doanh thu thuần từ mảng chính bảo hiểm gần 1.700 tỷ đồng (-25%). Điểm sáng hiếm hoi là hoạt động tài chính mang về lợi nhuận gộp gần 350 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp bị lỗ sau thuế hơn 360 tỷ đồng.

Đối với Manulife Việt Nam, doanh thu thuần mảng kinh doanh bảo hiểm của “ông lớn” này trong nửa đầu năm 2024 đạt hơn 8.400 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước. Trái ngược, doanh thu từ hoạt động tài chính lại tăng vọt lên hơn 3.900 tỷ đồng. Trừ chi phí, doanh nghiệp còn lại lãi ròng sau thuế gần 1.700 tỷ đồng (-13%).