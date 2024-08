Kho vàng lớn nhất thế giới, không loại bom nào công phá được

Kho vàng lớn nhất thế giới nằm sâu dưới lòng đất bên dưới tòa nhà Cục Dự trữ Liên bang ở Thành phố New York. Ảnh: Supercarblondie Nơi đây chứa khoảng năm phần trăm tổng số vàng từng được khai thác trên toàn cầu. Ảnh: BI Nằm sâu 24 m dưới mặt đất, hầm vàng này chứa 507.000 thỏi vàng nguyên khối, tổng trọng lượng là 6.331 tấn. Ảnh: BI Mỗi thỏi vàng nặng 28 pound hay 13 kg. Ảnh: BI Hầu hết vàng bên trong kho (khoảng 98%) không phải là tài sản của Hoa Kỳ. Thay vào đó, nó thuộc về các ngân hàng trung ương của 36 quốc gia trên thế giới. Ảnh: Identiv Hầm vàng có khoảng 122 phòng lưu trữ, mỗi phòng sẽ tương ứng với số vàng của một chủ sở hữu. Ảnh: IdentivKho vàng được bảo vệ bởi một hệ thống an ninh đa lớp toàn diện, nổi bật là trụ thép nặng 90 tấn bảo vệ lối vào duy nhất của kho vàng. Đây là cánh cửa thép xoay rất dày. Ảnh: BI Khối trụ này được đặt trong một khung thép và bê tông nặng 140 tấn, khi đóng lại sẽ tạo ra một lớp đệm kín khí và kín nước. Khi hết giờ làm việc, 4 thanh thép được đưa vào các lỗ trên hình trụ và khóa loại cho đến ngày làm việc tiếp theo. Đặc biệt, cả hệ thống đều hoạt động bằng sức người, không sử dụng máy móc. Ảnh: BullionStar An ninh ở đây cũng được tăng cường và chặt chẽ hơn bất cứ nơi nào. Xung quanh, các sĩ quan được trang bị vũ khí hạng nặng thường xuyên đi tuần. Ảnh: Getty Ngoài ra, kho vàng còn có hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt gồm thiết bị theo dõi âm thanh, cảm biến chuyển động, camera được bố trí khắp nơi. Những bức tường được xây bằng đá granit, không một tên trộm nào có thể khoan thủng được hay bị phá bởi bom đạn. Ảnh: BI Cho đến nay, chưa vụ đột nhập cướp vàng nào xảy ra thành công. Ảnh: Supercarblondie

