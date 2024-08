4 công việc lương cao ngất ngưởng nhưng nơm nớp lo “mất mạng”

Kể từ khi các chương trình khám phá không gian của Nga và Mỹ được bắt đầu, đã có khoảng 430 phi hành gia bay vào vũ trụ. Đáng chú ý, trong đó có 34 người thiệt mạng, tỷ lệ tử vong 7,5% - cao đáng kể so với các ngành nghề khác. Ảnh: Getty Bên cạnh đó, các phi hành gia còn gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tim mạch do tiếp xúc quá nhiều với bức xạ. Ảnh: Getty Bù lại, mức lương của công việc này cao ngất ngưởng. Một phi hành gia mới có thể kiếm được mức lương 40.000 bảng (1,2 tỷ đồng). Ảnh: Getty Diễn viên đóng thế là công việc nguy hiểm khi phải thực hiện các thao tác như nhảy từ trên cao xuống, đâm xe, đánh nhau... Rủi ro của nghề này rất lớn, buộc người làm phải cam kết chấp nhận trước khi bắt đầu thực hiện. Ảnh: Sam Media Tuy nhiên, mức lương của diễn viên đóng thế khá cao so với mặt bằng chung từ 500.000 đến 5 triệu đồng trên một lần đóng thế. Ảnh: Wiki Theo nghiên của các nhà khoa học, tỷ lệ tử vong trong ngành khai thác gỗ cao hơn các ngành khác khoảng 20 lần. Nguyên nhân chính là do thiết bị làm việc hạng nặng và cây cối rừng rậm hoang vu. Ảnh: Tapchigoviet Dù có sự can thiệp của máy móc song công nhân khai thác gỗ vẫn phải làm việc ở những độ cao khác nhau, dưới thời tiết khắc nghiệt và phải đối mặt với rủi ro của cây đổ, lỗi thiết bị. Ảnh: Baotintuc Tại Mỹ, mức lương của nghề khai thác gỗ khoảng 1 tỷ đồng/năm. Vì vậy, khai thác gỗ vẫn là công việc mơ ước của nhiều lao động phổ thông. Ảnh: Tapchigoviet “Vào sinh ra tử” là điều không hiếm gặp với lính cứu hỏa khi họ liên tục phải làm việc trong những đám cháy nguy hiểm. Nguy cơ bị bỏng, bị chấn thương cũng luôn rình rập lính cứu hỏa. Ảnh: Freepik Tuy nhiên, cũng vì lý do này mà nhân viên cứu hỏa thường được trả lương cao tại nhiều quốc gia. Ảnh: Adobe Stock

