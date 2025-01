Biệt thự mới 2.000m2 xanh mướt của NTK Đỗ Mạnh Cường

Trong những ngày đầu của năm mới 2025, NTK Đỗ Mạnh Cường thông báo tin vui đã tậu được căn biệt thự rộng tới 2.000m2 tại quận 2 (TP HCM). Ảnh: FB Do Manh Cuong NTK Đỗ Mạnh Cường mua căn biệt thự rộng này để các con có không gian sống thoải mái hơn, có chỗ chơi và bơi lội riêng tư. Ảnh: FB Do Manh Cuong Trong vườn có nhiều cây to tỏa bóng mát cùng thảm cỏ xanh trải dài. Ảnh: FB Do Manh Cuong Bao quanh khu vườn là hàng rào cây cối, tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên. Ảnh: FB Do Manh Cuong Các con của NTK Đỗ Mạnh Cường thỏa sức chạy nhảy, nô đùa trên bãi cỏ. Ảnh: FB Do Manh Cuong Khuôn viên rộng lớn mang đến sự an toàn và không gian vận động thoải mái cho các bé. Ảnh: FB Do Manh Cuong Hành lang dài, cửa kính lớn và cửa gỗ sơn trắng tạo vẻ ngoài cổ điển nhưng không kém phần sang trọng cho căn nhà. Ảnh: FB Do Manh Cuong Hiên nhà rộng với thiết kế mái che bằng ngói đỏ. Ảnh: FB Do Manh Cuong Không tính khu vực sân vườn, diện tích sử dụng căn biệt thự của NTK Đỗ Mạnh Cường khoảng 500 m2, với 6 phòng ngủ, đủ cho cả gia đình đông con sống. Ảnh: NgoisaoCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

