7 “con tàu ma” bí ẩn nhất lịch sử hàng hải thế giới

2. Tàu SS Valencia: năm 1906, tàu chở khách SS Valencia bị chìm ngoài khơi bờ biển Vancouver do gặp phải thời tiết xấu.Chỉ có 37 người trong số 108 người thuộc thủy thủ đoàn và hành khách sống sót do tìm được xuồng cứu sinh. Xác con tàu SS Valencia mất tích. (Nguồn: Công an nhân dân)