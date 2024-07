Lỗ khủng, Nam Hội An vẫn muốn xây thêm sân golf 18 lỗ

Mới đây, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An đã gửi văn bản tới Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam xin chủ trương đầu tư thêm 1 sân golf 18 lỗ tại dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, còn được biết đến với tên Hoiana Resort & Golf (xã Bình Dương, huyện Thăng Bình), có tổng vốn đầu tư hơn 81.200 tỷ đồng, tương đương 4 tỷ USD.



Hiện nay, khu nghỉ dưỡng Hoiana đang có 1 sân golf 18 lỗ, quy mô 77ha và đã được đưa vào vận hành từ năm 2020.

Sân golf 18 lỗ Hoiana Shores Golf Club đã hoàn thành và đưa vào hoạt động.

Theo chủ đầu tư, khu vực đề xuất làm sân golf 18 lỗ là vùng đất hoang hóa, dân cư thưa thớt, không có hệ thống thủy lợi, rất khó canh tác nông nghiệp. Do đó đây là khu vực thuận lợi để đầu tư xây dựng sân golf.

Với đề xuất, kiến nghị của chủ đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - ông Lương Nguyễn Minh Triết đã có văn bản chỉ đạo UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An được thành lập vào tháng 12/2010, ban đầu do ông Lê Minh Phúc làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Tháng 10/2016, chức vụ này đổi cho ông Lam Chi Keung (quốc tịch Anh).

Khi đó, vốn điều lệ 15.600 tỷ đồng và toàn bộ cổ phần do Hoi An South Investments Pte. Ltd sở hữu tại đây được ủy quyền cho 6 cá nhân nước ngoài.

Đến tháng 11/2019, công ty đổi người đại diện pháp luật sang các cá nhân gồm Steven Wolstenholme (Mỹ), Benot Andre Henri Amado (Pháp), Khoo Shing Yan (Malaysia) và Lam Chi Keung (Anh). Đầu năm 2021, Nam Hội An giảm vốn xuống chỉ còn 3.896 tỷ đồng. Đến tháng 7/2021, toàn bộ vốn điều lệ của công ty đều được ủy quyền qua 1 cá nhân duy nhất là ông Steven Wolstenholme.

Tháng 6/2023, doanh nghiệp có thay đổi với 5 người đại diện pháp luật gồm ông Steven Wolstenholme - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, ông Lam Chi Keung - Phó Chủ tịch HĐQT, ông Lok Man Wai (Trung Quốc) – Giám đốc, ông Jimmy Rene Yvan Lopez (Pháp) – Giám đốc, ông Gillian Murphy (Anh) – Giám đốc.

Cùng với đó, những thông tin về việc tỷ phú Cheng mua lại Hoiana cũng bắt đầu xuất hiện. Tỷ phú Cheng được biết đến là gia tộc giàu thứ 3 Hồng Kông, với người đứng đầu là ông Henry Cheng, sở hữu khối tài sản trị giá 22,1 tỷ USD.

Theo thống kế, sau khi nhóm chủ cũ rút lui, từ năm 2021 đến cuối 2023, Nam Hội An đã liên tục tăng vốn, từ mức 3.896 tỷ đồng lên 6.388 tỷ đồng (hơn 250 triệu USD).

Về tình hình kinh doanh, theo Vietimes, nửa đầu năm 2023, doanh nghiệp này có tổng doanh thu trong lĩnh vực casino là 824,5 tỷ đồng. Sau khi trừ đi 620 tỷ đồng chi phí, Nam Hội An đã lãi hơn 204 tỷ đồng. Tuy nhiên, lỗ lũy kế từ thời điểm hoạt động kinh doanh casino đến ngày 30/6/2023 đã lên tới 1.015 tỷ đồng.

Trong kỳ, công ty đã nộp vào ngân sách Nhà nước gần 265 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh casino.

Tính đến cuối quý III/2023, vốn thực hiện của dự án Hoiana là 30.863 tỷ đồng. Vốn góp của nhà đầu tư đạt 6.267,5 tỷ đồng trong khi vay nợ gần 25.000 tỷ đồng.