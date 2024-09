Cận cảnh khu vườn sân thượng trĩu quả trong nhà ca sĩ Trọng Tấn

Ca sĩ Trọng Tấn đang sống cùng hai con trong căn biệt thự 4 tầng rộng 120m2 ở phố Trần Quang Diệu, Hà Nội. Những rảnh rỗi, "ông hoàng nhạc đỏ" tìm niềm vui bằng cách chăm sóc khu vườn trên sân thượng. Ảnh: FB Trọng Tấn Mới đây, nam ca sĩ khoe thành quả thu hoạch bưởi trên sân thượng trước cơn bão Yagi. Ảnh: FB Trọng Tấn Thành quả thu hoạch của Trọng Tấn là hàng chục trái bưởi to đều không kém gì trồng tại một khu vườn rộng. Ảnh: FB Trọng Tấn Bí quyết để bưởi cho quả to của Trọng Tấn là đào gốc, cắt bớt rễ già và bón thêm đất, phân gà khô, phân bò. Ảnh: FB Trọng Tấn Trước đó, Trọng Tấn từng nhiều lần chia sẻ thu hoạch nhiều loại cây trái trong khu vườn trên sân thượng. Ảnh: FB Trọng Tấn Ổi trồng sân thượng cũng cho trái to, căng mọng. Ảnh: FB Trọng Tấn Thậm chí, nam ca sĩ còn trồng được cả nho. Ảnh: FB Trọng Tấn Dưa lưới cũng cho trái to trông ngon mắt. Ảnh: FB Trọng Tấn Bên cạnh trái cây, khu vườn trong nhà Trọng Tấn còn trồng nhiều rau xanh. Ảnh: FB Trọng Tấn Nam ca sĩ còn dành một góc để trồng hoa hồng. Ảnh: FB Trọng TấnCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

Ca sĩ Trọng Tấn đang sống cùng hai con trong căn biệt thự 4 tầng rộng 120m2 ở phố Trần Quang Diệu, Hà Nội. Những rảnh rỗi, "ông hoàng nhạc đỏ" tìm niềm vui bằng cách chăm sóc khu vườn trên sân thượng. Ảnh: FB Trọng Tấn Mới đây, nam ca sĩ khoe thành quả thu hoạch bưởi trên sân thượng trước cơn bão Yagi. Ảnh: FB Trọng Tấn Thành quả thu hoạch của Trọng Tấn là hàng chục trái bưởi to đều không kém gì trồng tại một khu vườn rộng. Ảnh: FB Trọng Tấn Bí quyết để bưởi cho quả to của Trọng Tấn là đào gốc, cắt bớt rễ già và bón thêm đất, phân gà khô, phân bò. Ảnh: FB Trọng Tấn Trước đó, Trọng Tấn từng nhiều lần chia sẻ thu hoạch nhiều loại cây trái trong khu vườn trên sân thượng. Ảnh: FB Trọng Tấn Ổi trồng sân thượng cũng cho trái to, căng mọng. Ảnh: FB Trọng Tấn Thậm chí, nam ca sĩ còn trồng được cả nho. Ảnh: FB Trọng Tấn Dưa lưới cũng cho trái to trông ngon mắt. Ảnh: FB Trọng Tấn Bên cạnh trái cây, khu vườn trong nhà Trọng Tấn còn trồng nhiều rau xanh. Ảnh: FB Trọng Tấn Nam ca sĩ còn dành một góc để trồng hoa hồng. Ảnh: FB Trọng Tấn Cận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường