Ông chủ công ty Nam Hội An kinh doanh casino lỗ hơn 1.000 tỷ

Theo giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần 3, Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An có tổng vốn đầu tư hơn 81,2 nghìn tỷ đồng, tương đương 4 tỷ USD. Theo công ty báo cáo, tính đến cuối quý III/2023, vốn thực hiện của dự án là gần 30,9 nhìn tỷ đồng, chiếm 33.3% tổng vốn đầu tư; trong đó gồm hơn 1,5 nghìn tỷ đồng tiền giải phóng mặt bằng và thuê đất, trên 20,5 nghìn tỷ đồng tiền xây dựng và phát triển dự án, hơn 2,1 nghìn tỷ đồng tiền máy móc thiết bị và hệ thống công nghệ thông tin, gần 4,6 nghìn tỷ đồng tiền lãi vay, 2,1 nghìn tỷ đồng chi phí quản lý chung khác.

Vốn vay của dự án hơn 24,9 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 1,1 tỷ USD; trong đó vay VietinBank 11,7 nghìn tỷ, Công ty TNHH Bất động sản Cửu Long Xanh 70 tỷ đồng, VinaCapital Corporate Finance Ltd 174.5 tỷ đồng, Hoi An South Investments LTD 6,3 nghìn tỷ đồng, Advanced Union Global Limited 663,8 tỷ đồng, Target Action Limited gần 6 ngìn tỷ đồng.