Lãnh đạo Bất động sản VRC nói gì khi cổ phiếu lau sàn 8 phiên liên tiếp?

(Kiến Thức) - Cổ phiếu VRC giảm sàn nhiều phiên liên tiếp là do yếu tố cung cầu của thị trường tác động, trong khi Công ty vẫn hoạt động bình thường.

Theo diễn biến trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VRC của CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC đã có 8 phiên liên tiếp nằm sàn từ phiên 25/12/2019 đến 6/1/2020.



Từ mức 25.250 đồng/cp khi đóng cửa phiên 20/12/2019, cổ phiếu VRC đã liên tục giảm giá, đặc biệt từ ngày 25/12/2019, cổ phiếu này đã liên tiếp giảm sàn. Hiện, VRG đang được giao dịch quanh mức 13.550 đồng/cp và còn dư bán sàn hơn 8 triệu đơn vị.

Được biết, cổ phiếu VRC lao dốc do bị công ty chứng khoán cắt giảm margin (cho vay ký quỹ). Cụ thể, ngày 26/12/2019, CTCK KIS Việt Nam (KIS) đã ra thông báo áp dụng danh sách chứng khoán ký quỹ mới từ ngày 27/12/2019. Trong đó, tỷ lệ cho vay ký quỹ của mã VRC giảm từ 30% xuống còn 20%.

Trước đó, mã cổ phiếu này cũng bị một công ty chứng khoán khác áp dụng chặn cho vay ký quỹ. Cụ thể, phòng Kiểm soát rủi ro của CTCK VPS (VPS) đã có thông báo chặn vay đối với VRC. Thay đổi có hiệu lực từ 29/11/2019.

Các tài khoản bị bán giải chấp do việc chặn vay sẽ có 3 ngày để chủ động đưa tài khoản về tỷ lệ an toàn. Đến ngày 04/12/2019, phòng Kiểm soát rủi ro của VPS sẽ thực hiện giải chấp đối với các tài khoản vẫn ở trạng thái bán giải chấp.

Trước đó, từ mức giá 15.000 đồng/cổ phiếu giữa tháng 10/2019, cổ phiếu VRC đã có chuỗi phiên tăng nóng, leo lên mức đỉnh trong năm 25.250 đồng/cp vào phiên 20/12/2019, tức tăng hơn 68% trong hơn 2 tháng, bất chấp xu hướng chung của thị trường là lình xình đi ngang và Công ty không có thông tin tích cực hỗ trợ nào.

Cổ phiếu VRC tăng nóng rồi lại giảm sàn.

Theo giải trình từ phía VRC, cổ phiếu giảm sàn nhiều phiên liên tiếp là do “yếu tố cung cầu của thị trường tác động”, trong khi Công ty vẫn hoạt động bình thường.

“Ngoài các thông tin đã được công bố chính thức, Công ty không có bất kỳ thông tin nào khác và Công ty cũng không thực hiện bất kỳ hoạt động bất thường nào ảnh hưởng đến việc giảm giá chứng khoán. Bên cạnh đó, Công ty vẫn luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo các quy định hiện hành, theo yêu cầu của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM” – Tổng Giám đốc VRC Nguyễn Ngọc Quỳnh Như khẳng định.

Tình hình kinh doanh cũng lao dốc trong năm 2019

Ngoài việc cổ phiếu đang lao dốc thì VRC đang đối mặt với tình hình kinh doanh khá khó khăn. Trong 9 tháng 2019, tổng doanh thu của VRC chỉ đạt vỏn vẹn hơn 10 tỷ đồng, giảm 69% so cùng kỳ 2018.

Lãi ròng hơn 23 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ 2018. Trong đó, riêng quý 3/2019, Công ty chỉ đạt 1,4 tỷ đồng lãi ròng, giảm tới 99% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân của việc sụt giảm doanh thu và lợi nhuận trên của VRC đến từ việc doanh nghiệp này không còn khoản biến động doanh thu tài chính, trong khi các dự án khác của Công ty đều kinh doanh không thực sự hiệu quả.

Được biết, trước kia, VRC sở hữu nhiều dự án lớn thông qua các công ty con là CTCP Bất động sản VRC Sài Gòn (chủ đầu tư dự án Babylon Garden, phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM) và CTCP ADEC (chủ đầu tư của 3 dự án: Khu dân cư Nhơn Đức, Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP.HCM, Khu dân cư ADC, phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM và Khu dân cư Long An A, TP. Tân An, tỉnh Long An).

Trong năm 2018, VRC đã chuyển nhượng 95% cổ phần trong VRC Sài Gòn. Đây là nguyên nhân giúp Công ty ghi nhận lãi ròng 352,5 tỷ đồng, góp phần lớn vào mức lợi nhuận đột biến lên tới 280 tỷ đồng năm 2018.

Tới ngày 10/4/2019, VRC đã hoàn tất việc chuyển nhượng nốt 5% cổ phần còn lại tại VRC Sài Gòn cho cổ đông mới theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.