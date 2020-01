Làng hoa Sài Gòn tất bật những ngày giáp Tết Canh Tý 2020

Khu vực làng hoa ở bên đường Lê Thị Riêng (phường Thới An, quận 12), hàng chục người đang bận rộn cắt tỉa, chăm sóc và tưới cho những chậu hoa đủ loại màu sắc đang đua nhau nở. Làng hoa ở quận 12 là một trong những khu vực trồng hoa tết lớn nhất nhì ở TP.HCM, bên cạnh đó còn có một số làng hoa như ở Thủ Đức, Gò Vấp. Theo chị Trịnh Thị Kim Lan, một vườn hoa ở khu vực này, năm nay thời tiết không được thuận lợi lắm nên hoa nở sớm. "Năm nay nắng nóng, lại ít mưa nên hoa nở sớm hơn 1-2 ngày so với năm ngoái, tuy nhiên cũng tuỳ kĩ thuật và thời gian gieo trồng của từng hộ, nếu ai trồng sớm thì sẽ nở sớm hơn một chút. Tuy nhiên cơ bản là vẫn nở đúng dịp tết, ổn định chứ không mất mùa hay" - chị Lan cho biết. Hiện có khoảng 20 hộ trồng hoa diện tích lớn, tập trung tại khu vực phường Thới An, mỗi gia đình trồng 3.000 - 7.000 m2 đất. Ở các vườn có trên dưới 10 loại hoa. Trong đó, hoa cúc vàng, vạn thọ, mào gà, cẩm chướng, dừa cạn,... là những loại mà được người dân mua nhiều nhất trong dịp tết. Theo một chủ vườn hoa, năm nay giá của các loại hoa vẫn không thay đổi so với các năm, vì số lượng vẫn đảm bảo, không mất mùa nên giá chỉ tăng nhẹ. Như hoa mào gà thì giá khoảng 35.000 đồng/chậu, hoa cúc thì 100.000/chậu. Giá nhập cho thương lái thì có thể rẻ hơn một chút. Càng sát tết, các nhà vườn càng tất bật, một số phải thuê thêm nhân công để chăm sóc hoa. Ông Sáu (quê ở Sóc Trăng) được gia đình chị Lan thuê lên làm việc tại vườn hoa được hơn 3 tháng. Hàng ngày, ông phải dạy từ 4h để tưới nước và chăm sóc hoa, đảm bảo hoa nở đúng dịp tết để phục vụ cho bà con. Vì lượng công việc ngày cận tết nhiều, một số nhà vườn phải tăng gấp 3-4 lần nhân công so với những ngày thường. Có gia đình thuê tới 10 nhân công, với mức lương 200.000 đồng một ngày/người. Hiện tại, một số loại hoa như mào gà, cẩm chướng, vạn thọ,... đã nở rộ, tuy nhiên cúc vàng thì chưa nở, đa số mới chớm nụ. Dự tính khoảng 15-17 tháng Chạp thì hoa cúc vàng mới bắt đầu nở. Đây cũng là loại hoa bán chạy nhất trong dịp tết Nguyên đán. Hoa cúc vàng chỉ vừa chớm nụ, vài ngày nữa sẽ bắt đầu nở rộ. Còn khoảng nửa tháng nữa là tết, rất nhiều thường lái đã bắt đầu tìm tới các nhà vườn để đặt mua hoa số lượng lớn. Một số thương lái đã bắt đầu mua hoa và vận chuyển đi các nơi khác để tiêu thụ. Các nhân công đang tất bật chăm sóc cho những chậu hoa tết, chờ ngày xuất bán ra thị trường.

