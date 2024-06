Khu LHTTQG Mỹ Đình thất thu ngân sách: Ai chịu trách nhiệm?

Tòa án nhân dân TP Hà Nội hôm 31/5 đã mở phiên xét xử phúc thẩm, xét theo kháng cáo của bị đơn là Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) trong vụ án tranh chấp hợp đồng kinh tế về yêu cầu bồi thường thiệt hại trong hợp đồng đối với Công ty TNHH MTV vườn ăn Hải Yến (viết tắt Công ty Hải Yến).



Tại tòa, các đương sự trình bày nhiều tình tiết nhưng chưa giao nộp được tài liệu chứng minh. Do đó, tòa phúc thẩm quyết định hoãn phiên tòa, chưa ấn định ngày tái xử.

Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình. (Ảnh: Đoàn Khang).

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra hồi tháng 9/2023, do Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm xét xử, thể hiện Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình và Công ty Hải Yến ký hợp đồng hợp tác kinh doanh vào tháng 11/2011 để đầu tư, xây dựng Trung tâm dịch vụ thương mại Mỹ Đình. Hợp đồng thời hạn 10 năm.

Theo thỏa thuận, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình đảm bảo cung cấp điện nước và có trách nhiệm quản lý, vận hành, Công ty Hải Yến đã thanh toán tiền điện theo đúng thỏa thuận. Từ ngày 25/10/2017 đến 15/1/2018, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình c ắt điện một phần trong dự án của Công ty Hải Yến nhưng không báo trước, không nêu lý do. Phần dự án này do đó phải dừng hoạt động.

Công ty Hải Yến cho rằng năm 2019, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình đơn phương tiếp tục chấm dứt hợp đồng lấy lại mặt bằng để phục vụ xây dựng đường đua xe Công thức 1.

Trong đơn kiện, Công ty Hải Yến nêu Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình đã không đàm phán, không trao đổi trực tiếp nên việc cắt điện nước đã gây thiệt hại tài chính nghiêm trọng.

Tại phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm tuyên Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình phải bồi thường thiệt hại 11,9 tỷ đồng cho Công ty Hải Yến. Không chấp nhận mức án, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình làm đơn kháng cáo.

Hiện dư luận đang đặt câu hỏi, giả sử phiên tòa phúc thẩm y án Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình phải bồi thường hàng chục tỷ đồng cho doanh nghiệp, vậy ai sẽ phải chịu trách nhiệm?