Diện mạo sân Mỹ Đình sau khi bị so sánh như “bãi chăn bò”

Thời gian qua, hình ảnh từ cơ sở vật chất, mặt cỏ của sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) bị cổ động viên Việt Nam chê quá xấu, truyền thông nước ngoài còn ví như “bãi chăn bò” đã trở thành tâm điểm gây chú ý. Kể từ sau kỳ AFF Cup 2022, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã được chăm sóc, bảo dưỡng mặt cỏ. Theo ghi nhận của phóng viên, mặt cỏ của sân Mỹ Đình hiện đang hồi sinh, tươi tốt hơn. Phần úa vàng ở mặt sân đã giảm đi nhiều so với trước. Chia sẻ với báo chí, đại diện ban quản lý sân Mỹ Đình cho biết, thuốc trị giun và trị nấm mốc cũng được phun định kỳ để cỏ phát triển một cách tốt nhất. Chi phí trong việc cung cấp dinh dưỡng cho mặt cỏ (phân bón, thuốc trị giun, nấm...) rất cao nhưng buộc phải làm để cải tạo mặt sân được tốt nhất. Diện mạo mới nhất của sân Mỹ Đình sau khi bị so sánh như “bãi chăn bò”. Chất lượng mặt cỏ sân Mỹ Đình được chăm sóc xới cỏ, rải phân và tưới nước đã khác biệt hoàn toàn so với vài tháng trước. Khu vực ghế khán đài cũng đã được lau dọn, sạch sẽ, sẵn sàng phục vụ khán giả nếu được phép vào sân. Dù vậy, nhiều vết bẩn trên ghế khó làm sạch, cần có chất tẩy rửa mạnh hơn để xử lý. Toàn cảnh sân Mỹ Đình được chăm sóc, cải tạo có sự thay đổi rõ nét về chất lượng mặt sân. Từ bài học sân Mỹ Đình, trong buổi thảo luận tại tổ TP.HCM về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, diễn ra hồi đầu tháng 1/2023, đại biểu Trình Lam Sinh (Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội) đồng tình nên để doanh nghiệp tư nhân khai thác, đầu tư cho sân Mỹ Đình nhằm đảm bảo chất lượng, bộ mặt quốc gia khi tiếp đón đội tuyển nước ngoài đến thi đấu.

