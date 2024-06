Cận cảnh căn hộ cao cấp của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Những hình ảnh làm đầy tháng cho con trai mới chào đời của vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My mới đây nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Qua đó, khán giả phần nào thấy được tổ ấm của cặp đôi. Đó là căn hộ thiết kế đơn giản nhưng hiện đại. Căn hộ của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My nằm trong một dự án cao cấp ở khu vực Mỹ Đình (Hà Nội). Phòng khách nổi bật với bộ sofa màu trắng. Trong nhà có nhiều đồ nội thất đắt tiền do chàng cầu thủ chọn. Ấn tượng nhất là bộ sưu tập Bearbrick đắt đỏ của Đoàn Văn Hậu. Căn hộ có tầm view cực đỉnh nhìn ra bên ngoài thành phố. Nhà vệ sinh hiện đại, tách biệt hai khu vực khô và ướt. Căn nhà thường xuyên được Doãn Hải My tô điểm bằng rất nhiều hoa tươi. Không gian sống ngập tràn các loại hoa tươi. Nguồn ảnh: FBNVNgắm biệt thự xa hoa không tưởng ở những ngôi “làng tỉ phú”

