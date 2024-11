Khai tử 2 công ty con, Xuất khẩu gạo Trung An kinh doanh sao?

Theo đó, Trung An quyết định giải thể Công ty TNHH MTV Xuất khẩu gạo Trung An (trụ sở đường Nguyễn Trọng Quyền, khu vực Phụng Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) và Công ty TNHH MTV Kinh doanh Bất động sản Trung An (trụ sở khu vực 6, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ).

Đây là 2 công ty con 100% vốn của Trung An, đều được thành lập ngày 20/5/2022. Vốn điều lệ của Xuất khẩu gạo Trung An là 20 tỷ đồng, còn Bất động sản Trung An là 10 tỷ đồng.

Sau khi giải thể 2 công ty con trên, Trung An còn duy nhất công ty con là Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An Kiên Giang - doanh nghiệp chuyên bán buôn gạo tại Kiên Giang, được thành lập năm 2016. Hiện vốn điều lệ doanh nghiệp là 303 tỷ đồng, trong đó Trung An sở hữu hơn 67% vốn.

Ngoài ra, Trung An còn sở hữu 2 công ty liên kết là Công ty TNHH Novotech - Trung Hưng và Công ty TNHH Sản xuất chế biến kinh doanh xuất khẩu gạo Việt Đức.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 của Trung An cho thấy, doanh thu thuần của công ty đạt 729 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của Trung An âm hơn 22 tỷ đồng, sụt giảm khá mạnh so với mức lãi 11,9 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí lãi vay tăng mạnh.

Luỹ kế 9 tháng năm 2024, doanh thu thuần của Trung An đạt 3.908 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, nhưng lỗ 31 tỷ đồng sau thuế, giảm mạnh so với khoản lãi 11,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/09/2024, tổng tài sản của Trung A n ở mức 2.930 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở tài sản ngắn hạn (2.246 tỷ đồng). Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm đến 1.756 tỷ đồng, tương đương 60% tổng tài sản.

Trong cơ cấu chi phí của Trung An hàng kỳ, chi phí lãi vay luôn chiếm giá trị cao nhất, thậm chí còn vượt lợi nhuận gộp của Trung An trong quý III/2024 vừa qua. Trong 9 tháng, doanh nghiệp ngành gạo này phải chi 97 tỷ đồng cho chi phí lãi vay, trong khi lợi nhuận gộp mang về chỉ khoảng 105 tỷ đồng.

Bảng cân đối kế toán cho thấy, tính đến cuối quý III/2024, nợ phải trả của Trung An ở mức 1.704 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính chiếm hơn 1.676 tỷ đồng, tăng 8% so với hồi đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TAR đang thuộc diện hạn chế giao dịch trên UPCoM, đồng thời giao dịch quanh vùng 4.600 đồng/cổ phiếu.