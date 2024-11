Hồ sơ Cty Đức Thành bị điểm tên vì nhiều tồn tại về thuế

Theo VietnamFinance, thông báo mới đây từ cơ quan thuế cho biết, Công ty TNHH MTV Thương mai Đức Thành đã chấp hành đầy đủ các quy định về việc kê khai, nộp thuế. Tuy nhiên còn tồn tại nhiều nội dung về thuế GTGT, TNDN, kê khai, hóa đơn.

Công ty TNHH MTV Thương mại Đức Thành đã bị truy thu thuế TNDN số tiền 459 triệu đồng, giảm thuế TNDN được khấu trừ chuyển kỳ sau số tiền 3,6 tỷ đồng. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng bị xử phạt do những hành vi khai sai và nộp tiền chậm nộp số tiền 62 triệu đồng.

Tổng số tiền thuế thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp của Đức Thành là 684 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH MTV Thương mại Đức Thành được thành lập từ năm 2007, có trụ sở chính tại khu Cầu Dừa, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP Hà Nội. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.

Theo đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 ngày 15/1/2021, Công ty TNHH MTV Thương mại Đức Thành được có vốn điều lệ đạt 200 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật công ty là bà Nguyễn Thùy Dương (sinh năm 1980).

Tổng doanh thu bán hàng đồ điện gia dụng, cho thuê địa điểm kinh doanh, cho thuê nhà kho năm 2021 của công ty đạt 1.770 tỷ đồng, năm 2022 đạt 1.619 tỷ đồng, năm 2023 đạt 1.502 tỷ đồng.

Trước đó, theo thông tin trên VietnamFinance, Công ty TNHH MTV Thương mai Đức Thành còn tồn tại nhiều nội dung về thuế.

Cụ thể, về thuế GTGT, công ty kê khai khấu trừ thuế GTGT của hóa đơn của đơn vị có thông báo không hoạt động tại địa chỉ đăng ký với cơ quan thuế, khấu trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng với doanh thu không chịu thuế, tăng thuế GTGT bán ra đối với hóa đơn quà tặng, tăng thuế GTGT bán ra do đơn vị áp dụng sai thuế suất, tăng thuế GTGT bán ra do đơn vị chưa xuất hóa đơn hàng đã bán cho khách lẻ, giảm thuế GTGT khấu trừ kỳ trước chuyển sang do đơn vị kê khai sai nhưng chưa dẫn đến thiếu thuế GTGT phải nộp.

Về thuế TNDN, Công ty TNHH MTV Thương mai Đức Thành hạch toán chi phí hóa đơn của đơn vị có thông báo không hoạt động tại địa chỉ đăng ký với Cơ quan thuế (hóa đơn trước thời điểm), hạch toán chi phí trích lập dự phòng không đủ hồ sơ, hạch toán chi phí lãi vay vượt khống chế, hạch toán thiếu doanh thu và giá vốn khi tính thuế TNDN dẫn đến thiếu thuế TNDN phải nộp.

Về kê khai, khai sai nhưng không dẫn đến thiếu thuế GTGT phải nộp các khai tháng 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12/2021; 5,9,10,12/2022; 1,6,10,12/2023 vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chí Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn