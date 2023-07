Cận cảnh dự án cụm công nghiệp 120 tỷ đồng bị khai tử ở Quảng Trị

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định thu hồi 504.426m2 đất đã cho Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị (gọi tắt Công ty Hoàng Khang) thuê tại cụm công nghiệp Đông Gio Linh (xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Kiến thức đầu tư). Vị trí, ranh giới khu đất bị thu hồi được xác định theo tờ đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính khu đất, tỷ lệ 1/2.000 do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn địa chính nhà đất Phú Mỹ lập ngày 16/7/2012, được Sở TN&MT Quảng Trị xác nhận ngày 17/9/2012. (Ảnh: Báo đầu tư). Lý do thu hồi, bởi việc sử dụng đất của Công ty Hoàng Khang chậm tiến độ quá 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, dù đã được UBND tỉnh cho phép gia hạn tiến độ sử dụng và cho phép giãn tiến độ. (Ảnh: Gia đình & Xã hội). Theo Báo Quảng Trị, trước đây, Công ty Hoàng Khang được UBND tỉnh Quảng Trị cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Đông Gio Linh vào tháng 6/2012, với tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng. (Ảnh: Giao thông). Đến tháng 10/2012, doanh nghiệp này được UBND tỉnh Quảng Trị giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với diện tích 50ha để triển khai dự án (tại Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 2/10/2012), và đến năm 2013, thì được UBND tỉnh Quảng Trị giao đất trên thực địa. (Ảnh: Giao thông). Mặc dù đã hơn 10 năm trôi qua kể từ ngày UBND tỉnh Quảng Trị cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu cho Công ty Hoàng Khang, đến nay dự án vẫn chỉ là bãi đất trống, các hạng mục khác thì ngổn ngang, dang dở… (Ảnh: Dân Việt). Nhiều hạng mục của dự án còn dở dang. (Ảnh: Báo Quảng Trị). Phần lớn dự án vẫn là bãi đất trống. (Ảnh: Tiền Phong). Trước việc dự án liên tục chậm tiến độ, UBND tỉnh Quảng Trị đã nhiều lần có văn bản gia hạn và đốc thúc nhà đầu tư, tuy nhiên Công ty Hoàng Khang không tuân thủ chỉ đạo của tỉnh. (Ảnh: Giao thông). Chia sẻ thêm với báo chí về vấn đề này, ông Võ Đắc Hoá - Chủ tịch UBND huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trong khi các hạng mục thi công hạ tầng vẫn dẫm chân tại chỗ, Công ty Hoàng Khang đã tiến hành quây tôn và khai thác titan "lậu" ngay giữa khu đất dự án và không hoàn thổ làm hình thành các hố nước sâu. Hậu quả khiến 2 người tử vong, trong đó có 1 em học sinh (xảy ra vào ngày 20/11/2021). Sự nhếch nhác, lãng phí đất đai của dự án do Công ty Hoàng Khang làm chủ đầu tư. (Ảnh: Dân Việt).

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định thu hồi 504.426m2 đất đã cho Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị (gọi tắt Công ty Hoàng Khang) thuê tại cụm công nghiệp Đông Gio Linh (xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Kiến thức đầu tư). Vị trí, ranh giới khu đất bị thu hồi được xác định theo tờ đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính khu đất, tỷ lệ 1/2.000 do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn địa chính nhà đất Phú Mỹ lập ngày 16/7/2012, được Sở TN&MT Quảng Trị xác nhận ngày 17/9/2012. (Ảnh: Báo đầu tư). Lý do thu hồi, bởi việc sử dụng đất của Công ty Hoàng Khang chậm tiến độ quá 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, dù đã được UBND tỉnh cho phép gia hạn tiến độ sử dụng và cho phép giãn tiến độ. (Ảnh: Gia đình & Xã hội). Theo Báo Quảng Trị, trước đây, Công ty Hoàng Khang được UBND tỉnh Quảng Trị cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Đông Gio Linh vào tháng 6/2012, với tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng. (Ảnh: Giao thông). Đến tháng 10/2012, doanh nghiệp này được UBND tỉnh Quảng Trị giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với diện tích 50ha để triển khai dự án (tại Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 2/10/2012), và đến năm 2013, thì được UBND tỉnh Quảng Trị giao đất trên thực địa. (Ảnh: Giao thông). Mặc dù đã hơn 10 năm trôi qua kể từ ngày UBND tỉnh Quảng Trị cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu cho Công ty Hoàng Khang, đến nay dự án vẫn chỉ là bãi đất trống, các hạng mục khác thì ngổn ngang, dang dở… (Ảnh: Dân Việt). Nhiều hạng mục của dự án còn dở dang. (Ảnh: Báo Quảng Trị). Phần lớn dự án vẫn là bãi đất trống. (Ảnh: Tiền Phong). Trước việc dự án liên tục chậm tiến độ, UBND tỉnh Quảng Trị đã nhiều lần có văn bản gia hạn và đốc thúc nhà đầu tư, tuy nhiên Công ty Hoàng Khang không tuân thủ chỉ đạo của tỉnh. (Ảnh: Giao thông). Chia sẻ thêm với báo chí về vấn đề này, ông Võ Đắc Hoá - Chủ tịch UBND huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trong khi các hạng mục thi công hạ tầng vẫn dẫm chân tại chỗ, Công ty Hoàng Khang đã tiến hành quây tôn và khai thác titan "lậu" ngay giữa khu đất dự án và không hoàn thổ làm hình thành các hố nước sâu. Hậu quả khiến 2 người tử vong, trong đó có 1 em học sinh (xảy ra vào ngày 20/11/2021). Sự nhếch nhác, lãng phí đất đai của dự án do Công ty Hoàng Khang làm chủ đầu tư. (Ảnh: Dân Việt).