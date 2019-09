Kê khai hóa đơn bất hợp pháp, Vissan bị phạt truy thu thuế hơn 600 triệu

(Kiến Thức) - Tổng số tiền phạt cũng như truy thu do vi phạm về thuế của Vissan là hơn 600 triệu đồng.

CTCP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan, mã chứng khoán VSN) vừa công bố quyết định bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn.

Theo đó, Vissan bị phạt tiền 135 triệu đồng, trong đó phạt một lần tiền thuế giá trị gia tăng 4,6 triệu đồng; phạt một lần tiền thuế thu nhập doanh nghiệp 9,2 triệu đồng; phạt tiền về hành vi khai sai hơn 86 triệu đồng và phạt vi phạm hành chính về hóa đơn 35 triệu đồng; Đồng thời, Vissan còn phải khắc phục hậu quả, cụ thể: - Truy thu thuế số tiền gần 445 triệu đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng hơn 59 triệu đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp 385,8 triệu đồng - Số tiền chậm nộp 24 triệu đồng, trong đó tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng 6,4 triệu đồng và tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền 17,6 triệu đồng.

Vissan bị phạt truy thu về thuế hơn 600 triệu đồng.



Như vậy, tổng số tiền truy thu, tiền phạt thuế và chậm nộp đối với Vissan là 604 triệu đồng.



Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 3/9/2019. Vissan tự tính và nộp bổ sung số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 3/9/2019 đến ngày nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu Vissan ghi nhận 2.351 tỷ đồng. Lợi nhuận trước và sau thuế tương ứng đạt 126 tỷ đồng và 100 tỷ đồng, tăng 38% so cùng kỳ 2018.

So với kế hoạch 4.850 tỷ doanh thu và 200 tỷ lợi nhuận trước thuế, Vissan thực hiện được lần lượt 48,5% và 63% chỉ tiêu đề ra cho cả năm 2019.

Một phần lý do mà lợi nhuận sau thuế 6 tháng 2019 của Vissan tăng so với cùng kỳ do Công ty hoàn nhập quỹ khoa học công nghệ với số tiền 20 tỷ đồng.