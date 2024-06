HTP làm ăn sao trước lùm xùm chủ tịch bị công an truy tìm?

Theo Dân Trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đang điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer. Qua điều tra, Công an TP HCM bước đầu xác định Công ty Hưng Vượng Developer có phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu vào năm 2021, kỳ hạn 18 tháng, lãi suất 12%/năm, đáo hạn ngày 2/2/2023.

Công ty dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu để nhận chuyển nhượng 185.866m2 đất thuộc dự án Hodota và 100% cổ phần của Công ty Cổ Kim Mỹ Nghệ, chủ đầu tư dự án sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu và khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Tuy nhiên đến ngày 14/7/2023, công ty này mới chỉ thanh toán một phần lãi cho các trái chủ. Số lãi còn lại và toàn bộ nợ gốc 600 tỷ đồng không được thanh toán.

Xác minh tại Công an phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM, ông Lê Quốc Kỳ Quang - Tổng giám đốc Công ty Hưng Vượng Developer - không có mặt tại nơi cư trú. Đối với các đối tượng liên quan khác, cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập, yêu cầu trình diện nhưng không có kết quả.

Do đó, Công an TP HCM thông báo tìm người có liên quan gồm ông Lê Quốc Kỳ Quang (sinh năm 1980), ông Lương Văn Quang (sinh năm 1976), ông Hồ Quang Tâm (sinh năm 1969). Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị các cá nhân trên đến trình diện để làm rõ vụ việc. Trường hợp các cá nhân trên không trình diện, cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.