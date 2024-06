TP HCM: Công ty Nam Thanh 68 dự 10 gói thầu tại Củ Chi

Liên tiếp trúng thầu duy tu, sửa chữa



Công ty CP Đầu tư xây dựng Nam Thanh 68 (địa chỉ tại ấp xóm Mới, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP. HCM) với lĩnh vực kinh doanh là xây lắp; người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Chí Thanh.

Theo tìm hiểu của PV, công ty đã tham gia 80 gói thầu, trong đó trúng 66 gói, trượt 4 gói, 10 gói chưa có kết quả; tổng giá trị trúng thầu hơn 272 tỷ đồng (trúng với vai trò độc lập hơn 251 tỷ đồng, gồm hơn 3,8 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Công ty chủ yếu trúng thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi; ngoài ra, còn trúng tại Chi cục Thủy lợi, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Tân Thới Nhì, Ban Quản lý Chương trình Mục tiêu quốc gia Xã Bình Mỹ…

Tháng 9/2023, Công ty được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi phê duyệt trúng 2 gói thầu xây lắp (đều duy nhất tham gia và trúng):

Duy tu, sửa chữa các tuyến đường xã Nhuận Đức, có giá trúng thầu 5.938.248.600 đồng (giá dự toán 6.137.160.000 đồng), thực hiện trong 60 ngày;

Duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi, trên địa bàn các xã Hòa Phú, Bình Mỹ, An Phú, Trung An, Tân Phú Trung, Trung Lập Thượng, Tân Thạnh Tây, Tân Thạnh Đông, Thái Mỹ, Tân An Hội và Phước Hiệp, có giá trúng thầu 3.700.386.095 đồng (giá gói thầu 3.815.193.000 đồng), thực hiện trong 90 ngày.

Ngày 27/1/2023, công ty trúng 2 gói thầu:

Duy tu, sửa chữa các tuyến kênh thủy lợi, xã Phú Mỹ Hưng năm 2021, có giá trúng thầu 249.552.000 đồng (giá gói thầu 253.528.000 đồng), thực hiện trong 90 ngày;

Duy tu, sửa chữa các tuyến kênh thủy lợi, xã Tân Thạnh Đông năm 2022, có giá trúng thầu 369.154.000 đồng, thực hiện trong 90 ngày.

Trước đó, nhà thầu duy tu, sửa chữa các tuyến đường xã Phú Hòa Đông - Tân Thạnh Tây - Phạm Văn Cội - Nhuận Đức; bảo trì các tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2022, trên địa bàn huyện Củ Chi; nâng cấp, sửa chữa Đường 651 (điểm đầu Quốc lộ 22 - điểm cuối đường Võ Văn Điều)…

Tham dự 10 gói thầu tại Củ Chi

Công ty CP Đầu tư xây dựng Nam Thanh 68 đang dự 10 gói thầu xây lắp, tại huyện Củ Chỉ. Trong đó, 9/10 gói thầu xây lắp, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi:

Nâng cấp và làm cống thoát nước, đường Phạm Thị Xích (điểm đầu Láng The - điểm cuối Tỉnh lộ 15), với giá dự thầu 9.908.763.200 đồng;

Sửa chữa, nâng cấp đường kênh T38 (Hương lộ 10 – Nhà Thủy Lợi), ấp Bình Hạ Tây, với giá dự thầu 7.279.337.881 đồng;

Đường Phạm Thị Hào (điểm đầu TL8 - điểm cuối kênh Địa Phận), với giá dự thầu 5.349.617.630 đồng;

Đường ra kênh Đức Lập, ấp Bàu Tròn, nhà Trang (điểm đầu Đường 524 - điểm cuối kênh Đức Lập), Tổ 4, ấp Bàu Tròn, có giá dự thầu 3.010.563.523 đồng;

Nâng cấp Đường 496 (điểm đầu giáp đường Phạm Văn Cội, điểm cuối giáp khu dân cư Tổ 26, Ấp 4, xã Phạm Văn Cội); Công ty CP Đầu tư xây dựng Nam Thanh 68 dự thầu với giá 6.160.499.103 đồng; đối thủ là Công ty TNHH Xây dựng thiết bị Tân Hoàng dự thầu với giá 5.755.657.772 đồng, Công ty CP Đầu tư xây dựng Nghiệp Phát dự thầu với giá 5.973.524.977 đồng, Công ty CP Xây dựng Hoa Sen dự thầu với giá 6.086.091.412 đồng.

Gói thầu xây lắp (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công), thuộc Dự án Nâng cấp Đường 498 (nhánh 1 dài 513,7 m, điểm đầu giáp đường Phạm Văn Cội, điểm cuối giáp phía sau Công ty Danh Mộc; nhánh 2 dài 491,51m, điểm đầu giáp Đường 500, điểm cuối giáp khu dân cư); Công ty CP Đầu tư xây dựng Nam Thanh 68 dự thầu với giá 4.211.851.401 đồng.

Gói thầu thi công xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công), thuộc Dự án Cống thoát nước Hẻm 169, Tỉnh lộ 15 (điểm đầu Tỉnh lộ 15 - điểm cuối Tỉnh lộ 15); Công ty CP Đầu tư xây dựng Nam Thanh 68 dự thầu với giá 2.189.602.337 đồng.

Tại Dự án Đường 511 (điểm đầu giáp đường Nhuận Đức đến điểm cuối giáp Đường 519); Công ty CP Đầu tư xây dựng Nam Thanh 68 dự thầu với giá 2.764.675.738 đồng.

Dự án Đường Nguyễn Thị Nỗi, Đường 517 cũ (điểm đầu đường Nhuận Đức, điểm cuối đường Bùi Thị Điệt), Công ty CP Đầu tư xây dựng Nam Thanh 68 dự thầu với giá 2.350.057.649 đồng.

Ngoài ra, Công ty CP Đầu tư xây dựng Nam Thanh 68 còn dự thầu tại Dự án Đường 613 (Đường 625 – Đường 616), ấp Mũi Côn Tiểu, của UBND Phước Hiệp, có giá dự thầu 1.378.386.631 đồng. Đối thủ Công ty TNHH MTV Ngọc Bảo Trân HN với giá dự thầu 1.364.000.462 đồng, Công ty TNHH Xây dựng Xuân Bách với giá dự thầu 1.380.320.279 đồng …