Housinco Premium Tân Triều bị đình chỉ vẫn rao bán: CĐT nói gì?

(Kiến Thức) - Trên giấy phép xây dựng cũ, dự án Housinco Premium Tân Triều được phê duyệt xây 27 tầng (25 tầng ở và 2 tầng thương mại). Công ty CP Tập đoàn Housinco sau đó xin điều chỉnh dự án lên 31 tầng, với lý do đưa ra “để cư dân khỏi bị ảnh hưởng bởi tuyến đường vành đai 3 trên cao”?!.

Liên quan đến vụ việc dự án tổ hợp văn phòng và nhà ở Housinco Tân Triều (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) - tên thương mại Housinco Premium - do Công ty CP Tập đoàn Housinco làm chủ đầu tư đang bị tạm dừng thi công, chuyển hồ sơ sang Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP Hà Nội do xây vượt 4 tầng, ngày 7/10 PV Kiến Thức đã liên hệ và có buổi làm việc với Công ty CP Tập đoàn Housinco.



Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Hường (phụ trách khối văn phòng công ty) - đại diện Công ty CP Tập đoàn Housinco cho biết, từ ngày 2/10 toàn bộ quá trình thi công tại dự án Housinco Premium Tân Triều đã dừng lại để chờ kết quả kiểm tra, rà soát từ phía các cơ quan chức năng Hà Nội.

Văn bản Hà Nội chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc, cùng quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Housinco Premium Tân Triều mà vị đại diện Công ty CP Tập đoàn Housinco cung cấp cho PV.

Theo bà Hường, trên giấy phép xây dựng cũ, dự án Housinco Premium Tân Triều được phê duyệt xây 27 tầng (25 tầng ở và 2 tầng thương mại). Doanh nghiệp này sau đó xin điều chỉnh dự án lên 31 tầng, với lý do đưa ra “để cư dân khỏi bị ảnh hưởng bởi tuyến đường vành đai 3 trên cao”?!.

“Sau khi được sự chấp thuận chủ trương của UBND TP Hà Nội, công ty đã xây dựng theo phương án quy hoạch, kiến trúc 31 tầng, hồ sơ về đánh giá tác động môi trường 31 tầng. Nhưng còn giấy phép xây dựng 31 tầng, thì doanh nghiệp đang trong quá trình xin điều chỉnh” - bà Hường thông tin.

Theo tiết lộ của vị đại diện Công ty CP Tập đoàn Housinco, do “UBND TP Hà Nội đang yêu cầu kiểm tra, rà soát lại toàn bộ công tác đền bù đất giải phóng mặt bằng ở khu Tây Nam Kim Giang nên khi công ty xin điều chỉnh giấy phép xây dựng 31 tầng đã bị chậm lại”?!.

Dự án Housinco Premium Tân Triều đang bị các cơ quan chức năng Hà Nội tạm dừng thi công, chuyển hồ sơ sang Công an thành phố.

Theo tìm hiểu của PV, mặc dù dự án Housinco Premium Tân Triều đang bị các cơ quan chức năng Hà Nội tạm dừng thi công, chuyển hồ sơ sang Công an, nhưng trên một số trang thông tin, website mua bán bất động sản vẫn chào bán dự án một cách rầm rộ. Ngang nhiên hơn là trên website “datxanhmienbac.com.vn” giới thiệu sai thông tin, nói dự án này có “quy mô 1 tòa thương mại, dịch vụ - nhà ở cao 31 tầng và 3 tầng hầm” để lôi kéo khách hàng.

Dự án Housinco Premium được Đất Xanh Miền Bắc giới thiệu có quy mô 31 tầng (khoanh đỏ), nhưng thực tế giấy phép chỉ được cấp 27 tầng. (Ảnh chụp màn hình).

Trả lời PV về vấn đề trên, bà Nguyễn Thị Hường cho hay, hiện công ty đang thuê hai sàn bất động sản là Đất Xanh Miền Bắc và Phú Quí phân phối dự án. Việc Đất Xanh Miền Bắc rao bán dự án 31 tầng “có thể bên họ chưa cập nhật lại thông tin dự án”.

Phía Công ty CP Tập đoàn Housinco cho biết thêm, dự án có tổng số 350 căn hộ, thì 108 căn thuộc diện tái định cư của thành phố Hà Nội, 74 căn bán cho cán bộ công nhân viên của một cơ quan trên địa bàn thành phố, 168 căn thương mại còn lại thì đã bán được 60 căn. Giá bán trung bình của một căn rơi vào khoảng 27 triệu đồng/m2.

Kiến Thức đã đưa tin, dự án Housinco Premium Tân Triều được Sở Xây dựng Hà Nội cấp giấy phép số 123/GPXD ngày 16/10/2017, tại ô đất CT5 thuộc xã Tân Triều (huyện Thanh Trì), với chiều cao 27 tầng (gồm: 2 tầng sàn dịch vụ văn phòng; 25 tầng làm căn hộ; 1 tầng tum kỹ thuật thang máy). Trong quá trình thi công, chủ công trình đã tự ý thay đổi thiết kế nâng tổng số tầng văn phòng, dịch vụ lên 6 tầng. Như vậy, tổng số tầng xây sai phép là 4 tầng. Đến ngày 18/4/2019, UBND huyện Thanh Trì đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư thi công sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp. Mới đây, UBND TP Hà Nội nhận được văn bản của Sở Quy hoạch - Kiến trúc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo về việc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án Housinco Premium Nguyễn Xiển theo đề nghị của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an TP Hà Nội.

Về việc này, UBND TP Hà Nội giao Sở Kế hoạch - Đầu tư kiểm tra, rà soát thủ tục đầu tư của dự án, đề xuất báo cáo thành phố, yêu cầu chủ đầu tư dự án tạm dừng thi công công trình.

Thành phố cũng giao Sở này cung cấp hồ sơ liên quan đến quy hoạch dự án theo đề nghị của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an TP Hà Nội.