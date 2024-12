Cổ đông ngoại liên tiếp giảm sở hữu vốn tại Vinasun

Theo thông báo mới đây, quỹ ngoại Tael Two partners LTD (Singapore) thông báo đã bán thành công hơn 1,4 triệu cổ phiếu VNS của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, HoSE: VNS) để cơ cấu danh mục đầu tư vào ngày 13/12.

Theo đó, tỷ lệ sở hữu của tổ chức này tại Vinasun giảm từ 9,49% (6,4 triệu cổ phiếu) xuống 7,37% (5 triệu cổ phiếu).

Trước đó, Tael Two partners LTD cũng đã dự kiến bán toàn bộ 6,4 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, tương đương 9,49% vốn điều lệ của Vinasun từ ngày 15/11 đến 13/12. Tuy nhiên, đã không hoàn tất giao dịch do tình trạng thị trường không đạt kỳ vọng.

Cổ đông từ Singapore liên tục bán ra cổ phiếu của hãng taxi này từ tháng 10/2023. Thời điểm đó, quỹ này sở hữu 18,3% vốn điều lệ. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, tổ chức này đã thực hiện 11 lần giao dịch bán tại Vinasun với khối lượng hơn 7,4 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ 18,3% về 7,37% như hiện tại.

Diễn biến này cho thấy Tael Two Partners Ltd quyết tâm thoái toàn bộ vốn khỏi Vinasun.

Ảnh minh họa

Việc thoái vốn của Tael Two Partners Ltd diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của Vinasun gặp nhiều khó khăn. Theo báo cáo tài chính quý 3/2024, Vinasun ghi nhận doanh thu đạt 246 tỷ đồng giảm 21% và cũng là mức thấp nhất trong 2 năm. Kết quả, Vinasun báo lợi nhuận sau thuế hơn 20,9 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ và là quý thứ 6 liên tiếp giảm lãi.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Vinasun mang về 778 tỷ đồng doanh thu, giảm 17% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cũng thu hẹp về mức 18,5%. Trừ đi các khoản chi phí, Vinasun đạt 59,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 52% so với cùng kỳ và hoàn thành 74% kế hoạch đề ra.

Vinasun được thành lập năm 1995 và từng đạt đỉnh cao vào năm 2016 với doanh thu 4.520 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 311 tỷ đồng và sở hữu 6.141 xe. Tuy nhiên, Vinasun hiện đang đối mặt với thách thức lớn từ sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường taxi, đặc biệt từ các hãng xe công nghệ như Be, Grab, và sự xuất hiện của Xanh SM - hãng taxi điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đến cuối năm 2023, Vinasun chỉ còn sở hữu 2.590 xe, giảm gần một nửa sau 8 năm.

Trước sức ép từ làn sóng xe điện, Vinasun đã lên kế hoạch đổi mới dàn xe theo hướng sử dụng xe hybrid (xăng lai điện) để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Trong 9 tháng đầu năm, Vinasun đã đầu tư thêm 148 tỷ đồng vào đội xe, đạt 22% mục tiêu trang bị 700 xe Toyota hybrid trong năm 2024. Để mở rộng quy mô, hãng cũng đã ký kết hợp tác chiến lược với Toyota Việt Nam vào tháng 6, đặt mục tiêu đầu tư thêm 2.000 xe hybrid vào năm 2025.

Sự đầu tư vào xe Hybrid của Vinasun cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp trong việc thích nghi với thị trường và xu hướng mới nhằm giữ vững vị thế trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.