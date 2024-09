Hồ sơ Khách sạn Lụa Hội An bị siết nợ rao bán 240 tỷ

Mới đây, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hội An (VietinBank Hội An) có thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo của Công ty TNHH Khách sạn Lụa Hội An.



Tài sản được mang ra đấu giá bao gồm quyền sử dụng đất và công trình khách sạn gắn liền, cùng toàn bộ trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh của khách sạn này.

Khách sạn Lụa Hội An nằm tại thửa đất số 123, tờ bản đồ số 30, khối 3 (nay là khối Tu Lễ), phường Cẩm Phô, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Giá khởi điểm là 240 tỷ đồng. VietinBank Hội An không thông tin cụ thể về dư nợ gốc và lãi đối với khoản nợ của khách hàng.

Một góc khách sạn Lụa Hội An.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Khách sạn Lụa Hội An được thành lập vào ngày 10/12/2016. Người đại diện pháp luật là bà Trần Thị Chi Mai, sinh năm 1967.

Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính tại số 14 Hùng Vương, phường Cẩm Phô, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Công ty TNHH Khách sạn Lụa Hội An là doanh nghiệp sở hữu khách sạn Lụa Hội An (Silkotel Hoi An), có địa chỉ tại số 14 Hùng Vương, phường Cẩm Phô, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Đây là khách sạn 4 sao với 92 phòng nghỉ cùng hồ bơi, khu spa, nhà hàng, quầy bar.



Sau đại dịch Covid-19, hàng loạt khách sạn lớn nhỏ tại Hội An cũng như tại nhiều thành phố du lịch trên cả nước bị chủ khách sạn rao bán hoặc ngân hàng thu giữ.

Tháng 3/2024, VietinBank Hội An cũng thông báo bán tài sản đảm bảo của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hoàng Ngọc Phát, gồm quyền sử dụng 636,6m2 đất, khách sạn và toàn bộ trang thiết bị gắn liền với đất của khách sạn Le Pavillon Paradise Hoi An Hotel & Spa tại phường Tân An, TP Hội An với giá khởi điểm 110 tỷ đồng.



Trước đó, VietinBank Hội An cũng từng rao bán khách sạn Le Pavillon Hoi An Central Luxury Hotel & Spa với giá 92 tỷ đồng.