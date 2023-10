Phố cổ Hội An đẹp mộc mạc qua loạt ảnh chụp 24 năm trước

Chùa Cầu ở khu phố cổ Hội An năm 1999. Cận cảnh Chùa Cầu. Tài xế xe ôm chờ khách bên bờ sông Thu Bồn. Những chiếc lồng chim tại một ngôi nhà cũ ở phố cổ Hội An. Cậu bé ăn sáng ở gánh hàng rong của bà cụ. Những quầy hàng ở quanh giếng cổ trước chợ Hội An. Người phụ nữ ôm bó hoa tươi ra chợ bán. Quầy hàng chuối ở chợ Hội An. Rau củ quả các loại được bày bán la liệt ở chợ Hội An. Những con sư tử bằng đá cẩm thạch tại làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước, trên đường từ Đà Nẵng đi Hội An. Mời quý độc giả xem video: Nét đẹp làng gốm Phù Lãng | VTV4.

Chùa Cầu ở khu phố cổ Hội An năm 1999. Cận cảnh Chùa Cầu. Tài xế xe ôm chờ khách bên bờ sông Thu Bồn. Những chiếc lồng chim tại một ngôi nhà cũ ở phố cổ Hội An . Cậu bé ăn sáng ở gánh hàng rong của bà cụ. Những quầy hàng ở quanh giếng cổ trước chợ Hội An. Người phụ nữ ôm bó hoa tươi ra chợ bán. Quầy hàng chuối ở chợ Hội An. Rau củ quả các loại được bày bán la liệt ở chợ Hội An. Những con sư tử bằng đá cẩm thạch tại làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước, trên đường từ Đà Nẵng đi Hội An. Mời quý độc giả xem video: Nét đẹp làng gốm Phù Lãng | VTV4.