Hé lộ khối tài sản "khủng" của Khởi My - Kelvin Khánh

Trong buổi gặp gỡ người hâm mộ mới diễn ra tại TP HCM, Kelvin Khánh cho biết: "Chúng tôi thống nhất không sinh con mà sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hai người hiện tại rất vui, do đó, cứ sống với nhau như vậy. Đến thời điểm nào, chúng tôi thấy cần có con sẽ tính tiếp". Ảnh: Zing. Khởi My - Kelvin Khánh là cặp đôi được yêu mến với số lượng người hâm mộ thuộc hàng "khủng" của V-biz. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò vào năm 2014, đến cuối năm 2017 đám cưới chính thức được tổ chức. Ảnh: Pose. Nổi tiếng là thế nhưng rất hiếm khi người ta thấy Khởi My và Kelvin Khánh chia sẻ quá nhiều thông tin về đời tư trên mặt báo. Thế nhưng, ai cũng biết Khởi My là sao Việt sở hữu lượng like trên facebook lớn nhất Việt Nam. Ảnh: FBNV. Trang fanpage Trần Khởi My có hơn 11 triệu follow và trang facebook cá nhân với hơn 1,5 triệu lượt follow. Mỗi bài đăng trên fanpage của cô có thể có giá 1.760 USD. Ảnh: FBNV. Khởi My thường xuyên chụp hình "tự sướng" trên một chiếc xế hộp 7 chỗ mà các fan cho rằng cô nàng tậu để thuận tiện cho việc lưu diễn ở xa. Ảnh: FBNV. Trong khi đó, Kelvin Khánh cực kỳ đam mê xe độ. Tại thời điểm năm 2017, anh đã "tậu" được 4 chiếc xe độ có giá trị hàng nghìn đô. Ảnh: FBNV.Kelvin Khánh còn có chú cún cưng thuộc dòng "bull Pháp" có giá gần trị gần 2000 USD. Ảnh: FBNV. Sau khi kết hôn, vợ chồng Kelvin Khánh - Khởi My dọn về ở chung trong căn nhà rộng rãi, tiện nghi và ấm cúng. Ảnh: Pose. Theo dõi trang cá nhân của 2 vợ chồng cũng dễ dàng nhận ra Khởi My và ông xã dành nhiều thời gian cùng nhau đi du lịch khắp nơi. Ảnh: FBNV. Video: Khởi My "dữ dằn" trong MV mới. Nguồn: VTC1

