Hé lộ căn chung cư cao cấp 5 tỷ Đoàn Văn Hậu vừa tậu

Trước khi sang Hàn Quốc chữa trị dứt điểm chấn thương, Đoàn Văn Hậu đã ký vào bản hợp đồng mua nhà riêng của mình tại Hà Nội. Ảnh: The Zei Được biết, căn hộ của Đoàn Văn Hậu nằm trong tòa nhà tọa lạc trên cùng trục đường với sân vận động Mỹ Đình, nơi CLB Hà Nội đóng quân tập luyện. Ảnh: The Zei Đây cũng là khu căn hộ mà HLV Park Hang-seo lựa chọn tại Việt Nam có mức giá không dưới 4-5 tỷ đồng. Ảnh: The Zei Ở tuổi 22, Văn Hậu đã sở hữu xe sang, nhà riêng, cùng hàng loạt thành công lớn nhỏ trong sự nghiệp cầu thủ. Ảnh: The Zei Khu vực bếp trong căn hộ. Ảnh: The Zei Ban công thoáng đãng là nơi lý tưởng để ngắm cảnh thành phố. Ảnh: The Zei Tại quê nhà ở làng Nhội, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà (Thái Bình), bố mẹ Đoàn Văn Hậu sống trong căn nhà mái bằng khang trang, sạch sẽ. Ảnh: Dân Việt Ngôi nhà có khoảng sân trước rộng rãi, lát gạch đỏ. Ảnh: Dân Việt Đây là bộ bàn ghế gỗ Văn Hậu "tậu" về nhà với giá 36 triệu đồng. Ảnh: Sport5. Trần nhà được lắp đèn khá hiện đại. Ảnh: Sport5. Trong khuôn viên ngôi nhà còn có mảnh vườn rộng - nơi mẹ Văn Hậu trồng đủ các loại rau, cây ăn quả. Ảnh: Sport5. Đoàn Văn Hậu đang điều trị chấn thương ở Hàn Quốc. Theo lộ trình điều trị, Đoàn Văn Hậu có thể chơi bóng trở lại vào tháng 3, tức là trước thời điểm diễn ra SEA Games 2 tháng. Ảnh: Facebook Video: Kế hoạch giải cứu cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Nguồn: VTV24

