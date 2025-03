Biệt thự 1.000m2 của “Hoa hậu 33 năm chưa có người kế nhiệm“

Giáng My đăng quang cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng năm 1992. Đến nay, Hoa hậu Giáng My vẫn chưa tìm được người kế nhiệm sau 33 năm kế nhiệm. Ảnh: FB Giáng My Mới đây, "mỹ nhân không tuổi" chia sẻ hình ảnh trong biệt thự rộng 1.000m2 được trang hoàng lộng lẫy ngập tràn hoa tươi. Ảnh: FB Giáng My Biệt thự của Hoa hậu Giáng My nằm trong khu Thảo Điền (thành phố Thủ Đức, TP HCM). Ảnh: Facebook Từng góc trong nhà đều được chăm chút tỉ mỉ, kết hợp hài hòa giữa nét cổ điển và hiện đại. Ảnh: FBNV Hoa hậu Giáng My trang trí nhiều hoa tươi trong nhà. Ảnh: FBNV Góc nghệ thuật với bức tranh sen nhiều màu sắc kết hợp lan trắng. Ảnh: FBNV Đàn piano trắng đặt gần cửa ra vào. Ảnh: FBNV Phòng khách rộng với sofa họa tiết trắng bạc trang nhã. Ảnh: FBNV Một góc phòng khách được tô điểm bởi bình hoa trắng và đồng hồ gỗ chạm khắc cầu kỳ. Ảnh: FBNV Bàn ăn dài được trang trí bằng dải hoa trắng. Ảnh: FBNV Khu vực trà đạo ngập hoa tươi và cây cảnh. Ảnh: FBNV Khu vườn ngập tràn tràn cây xanh. Ảnh: FBNVCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

Giáng My đăng quang cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng năm 1992. Đến nay, Hoa hậu Giáng My vẫn chưa tìm được người kế nhiệm sau 33 năm kế nhiệm. Ảnh: FB Giáng My Mới đây, "mỹ nhân không tuổi" chia sẻ hình ảnh trong biệt thự rộng 1.000m2 được trang hoàng lộng lẫy ngập tràn hoa tươi. Ảnh: FB Giáng My Biệt thự của Hoa hậu Giáng My nằm trong khu Thảo Điền (thành phố Thủ Đức, TP HCM). Ảnh: Facebook Từng góc trong nhà đều được chăm chút tỉ mỉ, kết hợp hài hòa giữa nét cổ điển và hiện đại. Ảnh: FBNV Hoa hậu Giáng My trang trí nhiều hoa tươi trong nhà. Ảnh: FBNV Góc nghệ thuật với bức tranh sen nhiều màu sắc kết hợp lan trắng. Ảnh: FBNV Đàn piano trắng đặt gần cửa ra vào. Ảnh: FBNV Phòng khách rộng với sofa họa tiết trắng bạc trang nhã. Ảnh: FBNV Một góc phòng khách được tô điểm bởi bình hoa trắng và đồng hồ gỗ chạm khắc cầu kỳ. Ảnh: FBNV Bàn ăn dài được trang trí bằng dải hoa trắng. Ảnh: FBNV Khu vực trà đạo ngập hoa tươi và cây cảnh. Ảnh: FBNV Khu vườn ngập tràn tràn cây xanh. Ảnh: FBNV Cận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường