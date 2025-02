Loại củ “xấu phát hờn” 6 triệu đồng/kg vẫn được lùng mua

Wasabi (củ cải ngựa Nhật Bản) là một trong những cây trồng đắt nhất hành tinh khi có giá lên đến 250 USD/kg (khoảng gần 6 triệu đồng). Ảnh: Britannica Wasabi được mệnh danh là "vàng xanh" của xứ sở hoa anh đào, là biểu tượng của sự tinh túy và đẳng cấp. Ảnh: Britannica Một trong những lý do khiến loại củ tưởng chừng bình dị này có mức giá cao ngất ngưởng là quy trình sản xuất kỳ công đến "nghẹt thở". Ảnh: Moshi Moshi Khác với những loại cây trồng đại trà, Wasabi không thể phát triển ở quy mô thương mại lớn, dẫn đến nguồn cung vô cùng khan hiếm. Điều này góp phần đẩy giá Wasabi lên cao ngất ngưởng. Ảnh: Getty Do chỉ sống trong môi trường núi ở Nhật Bản nên ruộng Wasabi thường nằm ở những triền núi hiểm trở, khiến người nông dân phải đi bộ hơn một giờ theo đường núi mới tới nơi. Ảnh: Voyapon Địa hình khắc nghiệt đồng nghĩa với việc mọi công đoạn, từ gieo trồng đến chăm sóc, đều phải thực hiện thủ công bằng dụng cụ thô. Ảnh: Explore Shizuoka Không những vậy, cây Wasabi chỉ sống ở những vùng đất có độ pH lý tưởng từ 6 đến 7, và đặc biệt, phải được nuôi dưỡng bằng nguồn nước tinh khiết như pha lê từ các khe suối. Ảnh: Niponica NO Để đáp ứng yêu cầu khắt khe này, người dân dày công kiến tạo một hệ thống lọc nước tự nhiên, sử dụng nhiều lớp cát mịn và đá với kích cỡ khác nhau, nhằm đảm bảo nguồn nước luôn trong lành và mát lạnh. Ảnh: Niponica NO Nhiệt độ nước phải được duy trì ổn định ở mức 15 độ C - điều kiện "vàng" để Wasabi phát triển. Ảnh:

Real Wasabi Dù được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng Wasabi vẫn thường xuyên bị sâu bệnh tấn công, khiến không ít trang trại quy mô lớn phải "khóc ròng". Ảnh: Japan Cheapo Chỉ người nông dân tâm huyết và giàu kinh nghiệm mới có thể "thuần hóa" được giống cây "ăn tiền" này. Ảnh: Guide Memo

